В Лядищах прошел семейный праздник «Неразлучные друзья – это вся моя семья»

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При входе в клубное учреждение проходила акция «Стоп – насилие», в фойе были оформлены выставки: книжная «Читаем всей семьёй» и детского рисунка «Моя семья». Здесь участники театра-миниатюр «Кошкин дом» проводили с гостями праздника весёлые флешмобы.

Для семей были организованы мастер-классы «Семейный оберег» и «Весёлые ручки». Каждый участник скручивал из вязальных ниток фигурку человечка (мама, папа, ребенок), а затем фиксировал на фоне (поле, деревья, солнце, бабочки). Также члены семьи могли при помощи красок и отпечатков ладошек создать семейную картину гусеницы.

В зрительном зале состоялось чествование семейной пары Бирулиных, проживших вместе 50 лет. Юбиляры рассказали о секретах семейной жизни, а любимая внучка в качестве музыкального подарка исполнила песню «Золотая свадьба».

Праздник продолжил семейный конкурс «Крепка семья – крепка держава». В нём приняли участие семьи Абрамович, Бузо, Мельник, Молосай, Нихаевы, Семенник. Членам жюри предстояло оценить 5 конкурсов и 2 творческие работы, представленные в фойе. По традиции конкурс открыла «Визитная карточка», где семьи рассказывали о себе и о семейных традициях, демонстрируя фото-презентации. На этапе «Пойми меня» дети или родители показывали слово при помощи жестов, которые родные должны были отгадать. Далее мамам и папам пришлось вспомнить, как выглядят ручки именно их ребенка, ведь за ширмой были еще четверо детишек, ручки которых путали родителей. Четвертым конкурсом стали вопросы с подвохом, где родителям и детям пригодились не только знания, но и логика. На последнем этапе «Домашнее задание» семьи продемонстрировали свои творческие способности.

В номинации «Самая креативная семья» дипломом и памятным призом награждена семья Семенник, «Самая творческая семья» – Нихаевы, «Самая интеллектуальная семья» – Бузо, «Самая дружная семья» – Мельник, «Самая стильная семья» – Молосай, «Самая музыкальная семья» – Абрамович.

За бережное отношение к семейным ценностям председатель Борисовской районной организации «Белая Русь» Владимир Данилович Васильев вручил каждой семье Благодарность.

Проведение мероприятий семейной тематики способствует организации совместного семейного отдыха, развитию семейного художественного творчества, целенаправленной ориентации общественной мысли на ценность семейных традиций.

Ведущий методист ГУК «Районный центр народного творчества» Н.А.Ковалевская