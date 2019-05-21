ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не пора ли начать ценить чужой труд и перестать сорить у себя под носом?

22.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Отсутствие культуры и бесхозяйственность нечистоплотных борисовчан были замечены на бул. Комарова, 16. Этот двор, к сожалению, не отличался удовлетворительным санитарным состоянием. Около контейнерной площадки складировались старые предметы мебели, крупногабаритные, хозяйственно-бытовые и строительные отходы, а также сухая растительность. Мусорное безобразие, созданное неряхами, намекало на зарождение стихийной свалки.
О тех, кто следит за чистотой, наводит порядок во дворе и занимается вывозом мусора, думают не все жители домов №№ 7, 29 по ул. 50 лет БССР. Возле контейнерных площадок по этим адресам лежали груды строительного мусора, доски, а также ветхие предметы интерьера, оставленные недобросовестными гражданами. Похвально, что некто взялся за ремонт, однако зачем обес-ценивать труд дворников и ответственных горожан, стремящихся жить в чистоте?
На ул. М. Горького, 86 мы также обнаружили нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Облик двора портила созданная неряхами огромная гора крупногабаритного хлама.
Финальными местами, где побывала рейдовая группа, стали дворы домов №№ 15, 35 по ул. Чапаева. Там местные жители вопреки установленным правилам складировали непригодные в хозяйстве предметы в не предназначенных для этого местах. Интересно, когда коммунальщики наведут порядок, граждане вновь возьмутся за старое? Этот вопрос, увы, из разряда риторических.

Фото Маргарита КОРОЛЬ

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержание чистоты – задача каждого из нас. Эту незамысловатую истину почему-то забывают недобросовестные жители нашего региона, что не в первый раз...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси возможны изменения в нормах безбарьерного доступа в здания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика