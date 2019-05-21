Не пора ли начать ценить чужой труд и перестать сорить у себя под носом?

Источник материала: Единство

Отсутствие культуры и бесхозяйственность нечистоплотных борисовчан были замечены на бул. Комарова, 16. Этот двор, к сожалению, не отличался удовлетворительным санитарным состоянием. Около контейнерной площадки складировались старые предметы мебели, крупногабаритные, хозяйственно-бытовые и строительные отходы, а также сухая растительность. Мусорное безобразие, созданное неряхами, намекало на зарождение стихийной свалки.

О тех, кто следит за чистотой, наводит порядок во дворе и занимается вывозом мусора, думают не все жители домов №№ 7, 29 по ул. 50 лет БССР. Возле контейнерных площадок по этим адресам лежали груды строительного мусора, доски, а также ветхие предметы интерьера, оставленные недобросовестными гражданами. Похвально, что некто взялся за ремонт, однако зачем обес-ценивать труд дворников и ответственных горожан, стремящихся жить в чистоте?

На ул. М. Горького, 86 мы также обнаружили нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. Облик двора портила созданная неряхами огромная гора крупногабаритного хлама.

Финальными местами, где побывала рейдовая группа, стали дворы домов №№ 15, 35 по ул. Чапаева. Там местные жители вопреки установленным правилам складировали непригодные в хозяйстве предметы в не предназначенных для этого местах. Интересно, когда коммунальщики наведут порядок, граждане вновь возьмутся за старое? Этот вопрос, увы, из разряда риторических.

Фото Маргарита КОРОЛЬ