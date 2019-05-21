ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый перечень отпускаемых без рецепта лекарств утвержден в Беларуси

22.05.2019 18:55 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Новый перечень отпускаемых без рецепта лекарств утвержден в Беларуси
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения от 10 апреля 2019 года №27 без рецепта реализуются гомеопатические лекарственные средства, за исключением лекарственных форм, предназначенных для инъекций.

Документ от 5 июня 2012 года №55 "Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача" признан утратившим силу. Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, одним из значимых изменений является упразднение норм отпуска лекарственных средств (ЛС), которые введены в 2012 году: не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, содержащей свыше 50 доз, и не более двух упаковок других лекарственных форм. Нормы отпуска сохранились лишь для отдельных препаратов: спирто- и фенобарбиталсодержащих (корвалол, настойка боярышника, валерианы), перманганата калия.

В новой редакции перечня учтено наличие либо отсутствие регистрации лекарственных средств с июня 2012 года до настоящего времени, удалены конкретные наименования всех гомеопатических лекарственных средств (исключение - инъекционные лекарственные формы).

Включение лекарства в перечень осуществляется под международными непатентованными наименованиями (МНН), при их наличии, с указанием лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже, порошок). В случае их отсутствия (например для отдельных комбинированных или препаратов растительного происхождения) лекарственные средства включаются в перечень под торговыми наименованиями.

Мера направлена на унификацию подхода к порядку реализации средств с одним МНН, но разными торговыми наименованиями. Как пояснили в Минздраве, в этом случае все торговые наименования будут реализовываться без рецепта, что позволит создать равные условия доступа на рынок для производителей и обеспечить возможность выбора препаратов для пациентов.

Новой редакцией перечня предусмотрено исключение: некоторых инъекционных ЛС (в том числе алфлутоп, актовегин, солкосерил, лидокаин, антибактериальные ЛС); глюкокортикостероидов для ингаляционного применения (так как они оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача, отпускаются из аптек по льготным рецептам); глюкокортикостероидов для интраназального применения; комбинированных оральных контрацептивов, за исключением средств экстренной контрацепции; ингибиторов 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) в связи с изменением профиля безопасности; клиндамицина (в формах для вагинального применения), метформина и некоторых ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему (пропафенон, гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, спиронолактон, торасемид и бета-адреноблокатор атенолол в комбинации с диуретиком и блокатором кальциевых каналов) в связи с возникающими в ряде случаев серьезными побочными реакциями при самостоятельном их применении; некоторых глазных капель импортного производства, представляющих собой сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами.

Уменьшена группа антибактериальных лекарств. В перечне из антибиотиков остались амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Такая информация размещена на Национальном...
 
Новости дня
Новости общества
 
С насущными проблемами на прием к главе района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика