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Кинолог Екатерина Макаревич из Кореличей успешно сдала экзамен на получение офицерского звания

22.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Недавно в столице нашей страны женщины-военнослужащие сдали экзамены на получение офицерских званий. Кандидатки приехали из различных воинских частей. Среди них испытания прошла Екатерина Макаревич из Кореличей.

Кинолог Екатерина Макаревич из Кореличей успешно сдала экзамен на получение офицерского звания

Екатерина служит в армии по контракту преподавателем в Кинологическом центре Вооружённых Сил. Она обучает специалистов-кинологов, а также дрессирует собак.

Кинологи — это штучный товар. Обычный человек не сможет занять эту должность. В нём должна жить любовь к собакам, желание заботиться о них и кропотливо работать с ними. Ведь та же овчарка находит взрывчатое вещество или пропавшего человека только благодаря ежедневным занятиям в течение полугода. Именно так питомцы становятся профессионалами. И даже при достигнутых результатах учёба длится всю жизнь.

Екатерина, перед тем как стать кинологом, успела послужить во многих частях: видела, как военные лётчики поднимают в небеса мощные истребители, работала чертёжником, охраняла военные склады и даже служила в армейском спецназе инструктором служебно-розыскной собаки. Последним местом службы стал Кинологический центр Вооружённых Сил.

Кинолог Екатерина Макаревич из Кореличей успешно сдала экзамен на получение офицерского званияЗдесь Екатерина проводит сборы и семинары по дрессировке собак для военнослужащих сил специальных операций, военных комендатур, десантников и спецназовцев, – для людей, которые в повседневной деятельности используют собак.

– Я очень люблю животных, – призналась Екатерина Макаревич. – Моя любимица – немецкая овчарка Джеси. Вместе с ней мы служим в армии уже не один год. Она занимается розыскной работой. И тренирую её только я. За время службы она стала для меня членом семьи. Она преданная, её любит вся моя семья.

Успех и старания девушки были замечены командирами. Именно они настояли, чтобы Екатерина получила офицерские звёзды. Накануне девушку освободили от служебных обязанностей, выделив свободное время для подготовки к экзаменам.

Два дня Екатерина провела в Военной академии, где показывала экзаменационной комиссии знания в строевой, военно-медицинской, идеологической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также знаний положений Воинских уставов. К слову, сдала военнослужащая экзамены хорошо: из всех оценок по предметам только две четвёрки из максимальных пяти. Тем самым, Екатерина попала в число лучших военнослужащих. Окрылённая и взволнованная, она звонила родным и близким, сослуживцам. Новость не могла не радовать.

Сейчас Екатерина с нетерпением ждёт, когда в часть придёт приказ о присвоении ей воинского звания «лейтенант». Как говорит сама девушка, самое страшное осталось позади, а с присвоением офицерских звёзд перед ней откроются новые возможности и не менее перспективное будущее.

– Я планирую продолжить службу в Кинологическом центре, – сказала на прощание Екатерина Макаревич. – Нужно дрессировать, учить собачек. Ведь они, как и люди, требуют постоянных занятий. Я уже определилась с новой мечтой. Теперь с новыми силами и в новом звании буду пытаться её осуществить. Какая именно мечта, не скажу, но часть её также связана с армией.

Александр ГОНЧАРОВ
Фото Александра СТАДУБА

 
Теги: Новости
 
 
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Недавно в столице нашей страны женщины-военнослужащие сдали экзамены на получение офицерских званий. Кандидатки приехали из различных воинских частей. Среди них
 
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