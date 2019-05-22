Кинолог Екатерина Макаревич из Кореличей успешно сдала экзамен на получение офицерского звания

Источник материала: Полымя

Недавно в столице нашей страны женщины-военнослужащие сдали экзамены на получение офицерских званий. Кандидатки приехали из различных воинских частей. Среди них испытания прошла Екатерина Макаревич из Кореличей.





Екатерина служит в армии по контракту преподавателем в Кинологическом центре Вооружённых Сил. Она обучает специалистов-кинологов, а также дрессирует собак.

Кинологи — это штучный товар. Обычный человек не сможет занять эту должность. В нём должна жить любовь к собакам, желание заботиться о них и кропотливо работать с ними. Ведь та же овчарка находит взрывчатое вещество или пропавшего человека только благодаря ежедневным занятиям в течение полугода. Именно так питомцы становятся профессионалами. И даже при достигнутых результатах учёба длится всю жизнь.

Екатерина, перед тем как стать кинологом, успела послужить во многих частях: видела, как военные лётчики поднимают в небеса мощные истребители, работала чертёжником, охраняла военные склады и даже служила в армейском спецназе инструктором служебно-розыскной собаки. Последним местом службы стал Кинологический центр Вооружённых Сил.

Здесь Екатерина проводит сборы и семинары по дрессировке собак для военнослужащих сил специальных операций, военных комендатур, десантников и спецназовцев, – для людей, которые в повседневной деятельности используют собак.

– Я очень люблю животных, – призналась Екатерина Макаревич. – Моя любимица – немецкая овчарка Джеси. Вместе с ней мы служим в армии уже не один год. Она занимается розыскной работой. И тренирую её только я. За время службы она стала для меня членом семьи. Она преданная, её любит вся моя семья.

Успех и старания девушки были замечены командирами. Именно они настояли, чтобы Екатерина получила офицерские звёзды. Накануне девушку освободили от служебных обязанностей, выделив свободное время для подготовки к экзаменам.

Два дня Екатерина провела в Военной академии, где показывала экзаменационной комиссии знания в строевой, военно-медицинской, идеологической, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также знаний положений Воинских уставов. К слову, сдала военнослужащая экзамены хорошо: из всех оценок по предметам только две четвёрки из максимальных пяти. Тем самым, Екатерина попала в число лучших военнослужащих. Окрылённая и взволнованная, она звонила родным и близким, сослуживцам. Новость не могла не радовать.

Сейчас Екатерина с нетерпением ждёт, когда в часть придёт приказ о присвоении ей воинского звания «лейтенант». Как говорит сама девушка, самое страшное осталось позади, а с присвоением офицерских звёзд перед ней откроются новые возможности и не менее перспективное будущее.

– Я планирую продолжить службу в Кинологическом центре, – сказала на прощание Екатерина Макаревич. – Нужно дрессировать, учить собачек. Ведь они, как и люди, требуют постоянных занятий. Я уже определилась с новой мечтой. Теперь с новыми силами и в новом звании буду пытаться её осуществить. Какая именно мечта, не скажу, но часть её также связана с армией.

Александр ГОНЧАРОВ

Фото Александра СТАДУБА