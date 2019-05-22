Специалисты Кореличской райветстанции советуют, как защитить своё подворье от африканской чумы свиней

Источник материала: Полымя

Африканская чума свиней — это болезнь домашних свиней и дикого кабана независимо от их пола, возраста и породы, возникающая в любое время года, вызывающая гибель до 100% поголовья. Для людей вирус АЧС не опасен.





Заражение происходит при контакте с больными и переболевшими животными, а также через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Также через трупы павших свиней и продукты убоя заражённых свиней, других животных, птиц, мух, крыс. Возможен воздушно-капельный путь передачи вируса, а также передача заболевания клещами, вшами, блохами.

Для профилактики АЧС владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуется: