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Специалисты Кореличской райветстанции советуют, как защитить своё подворье от африканской чумы свиней

22.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Африканская чума свиней — это болезнь домашних свиней и дикого кабана независимо от их пола, возраста и породы, возникающая в любое время года, вызывающая гибель до 100% поголовья. Для людей вирус АЧС не опасен.

Специалисты Кореличской райветстанции советуют, как защитить своё подворье от африканской чумы свиней

Заражение происходит при контакте с больными и переболевшими животными, а также через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Также через трупы павших свиней и продукты убоя заражённых свиней, других животных, птиц, мух, крыс. Возможен воздушно-капельный путь передачи вируса, а также передача заболевания клещами, вшами, блохами.

Для профилактики АЧС владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуется:

 
 
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Африканская чума свиней — это болезнь домашних свиней и дикого кабана независимо от их пола, возраста и породы, возникающая в
 
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