﻿ Крутые врачи, задержание барона, зарплата депутата, папа-тревожник и nexta Степан - все за вчера. 21.by
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Крутые врачи, задержание барона, зарплата депутата, папа-тревожник и nexta Степан - все за вчера

23.05.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лепота-то какая на улице! Видели, кстати, что Euronews снял новый ролик про нашу прекрасную столицу? Теперь в нем улица Октябрьская — ее называют «одной из самых необычных» в Минске. Посмотрим с утра? Ой, да у нас вообще город-сказка: в «Маяке Минска» появилась давно обещанная гондола, а какие палисадники в Дроздах!.. Ну, а потом, конечно, повторим более серьезные события и прочтем крутые тексты, чтобы вы вчера ничего важного не пропустили.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Мы снова (нет, мы всегда!) очень гордились нашими врачами: нам показали, как в Беларуси трансплантируют органы. Вчера в центре трансплантологии познакомились с годовалой Марианной и 54-летней Сецуко из Японии — надеемся, что у них все будет хорошо! А еще надеемся, что наших детей будет кому лечить и дальше — и наши врачи перестанут уезжать за рубеж: «Оттого, что я буду говорить „не уезжайте“, буду призывать их: вот, у тебя папа с мамой здесь — ничего не изменится… Им нужна мотивация, и мотивация нужна другая. Тогда они не будут уезжать. Надо работать всем вместе, чтобы было кому лечить в этой стране наших детей. Это очень важный вопрос», — говорит Руммо, и нам становится грустно.



  • На «Евровидении» очередной скандал — при подсчете результатов была допущена ошибка: И это, кстати, повлияло, на итоговое место нашей Зены!
  • Вы помните, что в выходные — второй тур президентских выборов в Литве? Уходит Даля Грибаускайте — политик, при котором Вильнюс прошел путь от главного союзника Минска в Евросоюзе до его главного оппонента и критика. Помните, что нас поссорило и почему наш МИД надеется на смену курса Вильнюса после президентских выборов?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Знакомьтесь, 20-летний Степан — автор популярного telegram-канала NEXTA. Источник всех важных (и чаще всего правдивых!) информационных сливов. После того как он опубликовал новость об инспекторе ГАИ, найденном застреленным в Могилевской области, NEXTA стал самым популярным telegram-каналом в Беларуси. Поговорили с ним о том, откуда инфа, платит ли он источникам и монетизирует ли свой канал. «Всегда будут люди, которые меня представляют исключительно сидящим на троне в шикарном офисе… А рядом — целая редакция, получающая к тому же огромный денежный грант то ли от польской разведки, то ли от НАТО, то ли от ЦРУ США. Но суровая правда в том, что…» В общем, все интересное — здесь.
  • Нам кажется, что отныне рубрика «Интересное» у нас редко будет обходиться без новостей из соседней Украины: вот, например, команда нового президента Владимира Зеленского выпустила очередной ролик — на этот раз о первом рабочем дне главы государства. Заканчивается он обращением к собравшимся за столом в президентском кабинете: «Я вот сижу и думаю, когда мы переедем». Мы все не можем забыть сериал «Слуга народа» — и решили сравнить, что сразу после вступления в должность сделал президент Голобородько, а что — Зеленский. А тем временем реальный президент, похоже, потерпел первое поражение в Раде. Почему? И что будет с выборами?


  • Вам тоже всегда было интересно, каково это — быть учителем? Сеять разумное, доброе, вечное — и «топить» за БРСМ, гонять школьников на хоккей, собирать макулатуру, все это вот всё… Мы нашли тех, кто уволился (и дело не в низкой зарплате!), и узнали, что им больше всего не нравилось в работе и что может сделать профессию учителя престижной.
  • А вот депутату у нас в стране платят 2000 рублей — и, как считают даже сами коллеги, не каждый заслуживает такой зарплаты. «Депутат — не король и хозяин жизни, а вы. Простой человек, который платит налоги, простой предприниматель, который создает добавочную стоимость. Бюджет формируется не из воздуха, а из отчислений, которые вы туда внесли». Мы тут поговорили с Анной Канопацкой о парламенте и косметике, узнали, с чем — и за что! — она борется, чем красит глаза и зачем ходит на приемы… Весь интересный (честно!) разговор — здесь.
  • Если вы ездите на автобусе за границу, то обязательно прочтите это текст. На границе экипаж автобуса из Варшавы отказался ждать, пока пассажирка оформит таможенную декларацию — и в итоге в Минск девушка добиралась на следующем. Мы решили выяснить, прав ли перевозчик (спойлер: и удивились!).
  • А если живете в приграничных районах, будьте осторожны и внимательно смотрите… нет, не под ноги — в небо: там самолеты сейчас разбрасывают брикеты-приманки. Что это и для чего — расскажем здесь, а вы, главное, ничего не трогайте руками.
  • Папы-тревожники, внимание! Ваша «забота» о детях и стремление их во всем контролировать может привести ой к каким неприятным последствиям! Вон в Чечерске мужчина влез в аккаунт дочери в соцсети — и теперь ему грозит пять лет, знаете ли. Ибо нечего лазить, должны сказать все обиженные на родительский контроль дети. А мы скоро принесем вам много нового по этой истории, оставайтесь TUT.
  • Ох какая тяжелая история! Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы за вождение машины в состоянии опьянения — а у него инсулинозависимый диабет, и его состояние в колонии все ухудшается и ухудшается… «В больнице при СИЗО пустили меня к нему. А он в коридоре — мокрый, грязный, лежит, как овощ. То приходит в себя, то отключается. Успел сказать, что у него были диабетические комы», — рассказывает жена. Она просит изменить ему наказание на любое другое — чтобы он мог лечиться и жить.
  • Помните гомельского бизнесмена, хотевшего открыть частный пансионат для престарелых? Увы, у него ничего не вышло — более того, парень потерял нервы и немалые деньги. Что пошло не так — расскажем здесь.
  • Кстати. Вы знали, что в этом году фестиваль белорусской альтернативной музыки «Басовішча», который проводится вот уже 30 лет в Польше, в этом году пройдет в последний раз? Мы распереживались — и узнали, в чем, собственно, причина.
  • А видели, что в минском метро стали видны схемы 1984 года? Рассказать, с чем это связано?


Все новости среды, 22 мая

Кстати! Сегодня же очередная «Экономика на пальцах»! Что будем обсуждать? Экономика страны застыла в равновесии. Роста почти нет, но и падения тоже. Такая ситуация явно не устраивает президента, который решил пойти на еще один срок. Ему необходима история успеха. Желательно в экономике. Но как ее получить, если слово «реформа» для него стало ругательным? Придумали: за счет наращивания экспорта. Но, ребята, это опасно! Почему — расскажем сегодня в 15.25, подключайтесь. Хорошего вам дня — и никогда не забывайте младенцев в такси!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Доброе утро! Лепота-то какая на улице! Видели, кстати, что Euronews снял новый ролик про нашу прекрасную столицу?
 
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