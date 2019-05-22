Крутые врачи, задержание барона, зарплата депутата, папа-тревожник и nexta Степан - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лепота-то какая на улице! Видели, кстати, что Euronews снял новый ролик про нашу прекрасную столицу? Теперь в нем улица Октябрьская — ее называют «одной из самых необычных» в Минске. Посмотрим с утра ? Ой, да у нас вообще город-сказка: в «Маяке Минска» появилась давно обещанная гондола , а какие палисадники в Дроздах !.. Ну, а потом, конечно, повторим более серьезные события и прочтем крутые тексты, чтобы вы вчера ничего важного не пропустили.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Мы снова (нет, мы всегда!) очень гордились нашими врачами: нам показали, как в Беларуси трансплантируют органы . Вчера в центре трансплантологии познакомились с годовалой Марианной и 54-летней Сецуко из Японии — надеемся, что у них все будет хорошо! А еще надеемся, что наших детей будет кому лечить и дальше — и наши врачи перестанут уезжать за рубеж: «Оттого, что я буду говорить „не уезжайте“, буду призывать их: вот, у тебя папа с мамой здесь — ничего не изменится… Им нужна мотивация, и мотивация нужна другая. Тогда они не будут уезжать. Надо работать всем вместе, чтобы было кому лечить в этой стране наших детей. Это очень важный вопрос», — говорит Руммо, и нам становится грустно .









На «Евровидении» очередной скандал — при подсчете результатов была допущена ошибка: И это, кстати, повлияло, на итоговое место нашей Зены !

— при подсчете результатов была допущена ошибка: И это, кстати, ! Вы помните, что в выходные — второй тур президентских выборов в Литве? Уходит Даля Грибаускайте — политик, при котором Вильнюс прошел путь от главного союзника Минска в Евросоюзе до его главного оппонента и критика. Помните, что нас поссорило и почему наш МИД надеется на смену курса Вильнюса после президентских выборов?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Знакомьтесь, 20-летний Степан — автор популярного telegram-канала NEXTA . Источник всех важных (и чаще всего правдивых!) информационных сливов. После того как он опубликовал новость об инспекторе ГАИ, найденном застреленным в Могилевской области, NEXTA стал самым популярным telegram-каналом в Беларуси. Поговорили с ним о том, откуда инфа, платит ли он источникам и монетизирует ли свой канал. «Всегда будут люди, которые меня представляют исключительно сидящим на троне в шикарном офисе… А рядом — целая редакция, получающая к тому же огромный денежный грант то ли от польской разведки, то ли от НАТО, то ли от ЦРУ США. Но суровая правда в том, что…» В общем, все интересное — здесь .

. Источник всех важных (и чаще всего правдивых!) информационных сливов. После того как он опубликовал новость об инспекторе ГАИ, найденном застреленным в Могилевской области, NEXTA стал самым популярным telegram-каналом в Беларуси. Поговорили с ним о том, откуда инфа, платит ли он источникам и монетизирует ли свой канал. «Всегда будут люди, которые меня представляют исключительно сидящим на троне в шикарном офисе… А рядом — целая редакция, получающая к тому же огромный денежный грант то ли от польской разведки, то ли от НАТО, то ли от ЦРУ США. Но суровая правда в том, что…» . Нам кажется, что отныне рубрика «Интересное» у нас редко будет обходиться без новостей из соседней Украины: вот, например, команда нового президента Владимира Зеленского выпустила очередной ролик — на этот раз о первом рабочем дне главы государства . Заканчивается он обращением к собравшимся за столом в президентском кабинете: «Я вот сижу и думаю, когда мы переедем». Мы все не можем забыть сериал «Слуга народа» — и решили сравнить, что сразу после вступления в должность сделал президент Голобородько, а что — Зеленский . А тем временем реальный президент, похоже, потерпел первое поражение в Раде. Почему? И что будет с выборами ?









Все новости среды, 22 мая

Кстати! Сегодня же очередная «Экономика на пальцах» ! Что будем обсуждать? Экономика страны застыла в равновесии. Роста почти нет, но и падения тоже. Такая ситуация явно не устраивает президента , который решил пойти на еще один срок. Ему необходима история успеха. Желательно в экономике. Но как ее получить, если слово «реформа» для него стало ругательным? Придумали: за счет наращивания экспорта. Но, ребята, это опасно! Почему — расскажем сегодня в 15.25, подключайтесь . Хорошего вам дня — и никогда не забывайте младенцев в такси !

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