Крутые врачи, задержание барона, зарплата депутата, папа-тревожник и nexta Степан - все за вчера

Лепота-то какая на улице! Видели, кстати, что Euronews снял новый ролик про нашу прекрасную столицу? Теперь в нем улица Октябрьская — ее называют «одной из самых необычных» в Минске. Посмотрим с утра? Ой, да у нас вообще город-сказка: в «Маяке Минска» появилась давно обещанная гондола, а какие палисадники в Дроздах!.. Ну, а потом, конечно, повторим более серьезные события и прочтем крутые тексты, чтобы вы вчера ничего важного не пропустили.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Мы снова (нет, мы всегда!) очень гордились нашими врачами: нам показали, как в Беларуси трансплантируют органы. Вчера в центре трансплантологии познакомились с годовалой Марианной и 54-летней Сецуко из Японии — надеемся, что у них все будет хорошо! А еще надеемся, что наших детей будет кому лечить и дальше — и наши врачи перестанут уезжать за рубеж: «Оттого, что я буду говорить „не уезжайте“, буду призывать их: вот, у тебя папа с мамой здесь — ничего не изменится… Им нужна мотивация, и мотивация нужна другая. Тогда они не будут уезжать. Надо работать всем вместе, чтобы было кому лечить в этой стране наших детей. Это очень важный вопрос», — говорит Руммо, и нам становится грустно.
Помните, на смену печально известному указу № 488 о борьбе с лжепредпринимательством пришли нормы, заложенные в новый Налоговый кодекс? И бизнес, и юристы, увидели в нем новые риски, опасаясь, что правоприменительная практика может оказаться еще жестче. Чего стоит (или нет?) опасаться — читайте здесь.
Вы помните, что в выходные — второй тур президентских выборов в Литве? Уходит Даля Грибаускайте — политик, при котором Вильнюс прошел путь от главного союзника Минска в Евросоюзе до его главного оппонента и критика. Помните, что нас поссорило и почему наш МИД надеется на смену курса Вильнюса после президентских выборов?
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Знакомьтесь, 20-летний Степан — автор популярного telegram-канала NEXTA. Источник всех важных (и чаще всего правдивых!) информационных сливов. После того как он опубликовал новость об инспекторе ГАИ, найденном застреленным в Могилевской области, NEXTA стал самым популярным telegram-каналом в Беларуси. Поговорили с ним о том, откуда инфа, платит ли он источникам и монетизирует ли свой канал. «Всегда будут люди, которые меня представляют исключительно сидящим на троне в шикарном офисе… А рядом — целая редакция, получающая к тому же огромный денежный грант то ли от польской разведки, то ли от НАТО, то ли от ЦРУ США. Но суровая правда в том, что…» В общем, все интересное — здесь.
А вот депутату у нас в стране платят 2000 рублей — и, как считают даже сами коллеги, не каждый заслуживает такой зарплаты. «Депутат — не король и хозяин жизни, а вы. Простой человек, который платит налоги, простой предприниматель, который создает добавочную стоимость. Бюджет формируется не из воздуха, а из отчислений, которые вы туда внесли». Мы тут поговорили с Анной Канопацкой о парламенте и косметике, узнали, с чем — и за что! — она борется, чем красит глаза и зачем ходит на приемы… Весь интересный (честно!) разговор — здесь.
Если вы ездите на автобусе за границу, то обязательно прочтите это текст. На границе экипаж автобуса из Варшавы отказался ждать, пока пассажирка оформит таможенную декларацию — и в итоге в Минск девушка добиралась на следующем. Мы решили выяснить, прав ли перевозчик (спойлер: и удивились!).
А если живете в приграничных районах, будьте осторожны и внимательно смотрите… нет, не под ноги — в небо: там самолеты сейчас разбрасывают брикеты-приманки. Что это и для чего — расскажем здесь, а вы, главное, ничего не трогайте руками.
Папы-тревожники, внимание! Ваша «забота» о детях и стремление их во всем контролировать может привести ой к каким неприятным последствиям! Вон в Чечерске мужчина влез в аккаунт дочери в соцсети — и теперь ему грозит пять лет, знаете ли. Ибо нечего лазить, должны сказать все обиженные на родительский контроль дети. А мы скоро принесем вам много нового по этой истории, оставайтесь TUT.
Ох какая тяжелая история! Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы за вождение машины в состоянии опьянения — а у него инсулинозависимый диабет, и его состояние в колонии все ухудшается и ухудшается… «В больнице при СИЗО пустили меня к нему. А он в коридоре — мокрый, грязный, лежит, как овощ. То приходит в себя, то отключается. Успел сказать, что у него были диабетические комы», — рассказывает жена. Она просит изменить ему наказание на любое другое — чтобы он мог лечиться и жить.
Помните гомельского бизнесмена, хотевшего открыть частный пансионат для престарелых? Увы, у него ничего не вышло — более того, парень потерял нервы и немалые деньги. Что пошло не так — расскажем здесь.