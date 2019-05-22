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«Переполошился наш город». Узнали, в безопасности ли чувствуют себя могилевчане после последних событий

23.05.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После событий последней недели в Могилеве — блокпосты, облавы, гибель милиционера, волнения среди цыган — мы решили узнать, ощущают ли себя в безопасности жители города — и спросили об этом на улице 12 случайно встреченных горожан.


Студентка:

— Не ощущаю каких-либо изменений. Спокойно. Скорее меня удивило резкое изменение версии случившегося. Самоубийство [милиционера] по не понятным пока причинам — это самое странное.

Школьник:

— Стал смотреть по сторонам внимательнее… Но в целом нам спокойно.

Предприниматель:

— В Могилеве сейчас все спокойно. Да и вообще в Беларуси ощущаешь себя в безопасности — недавно объехали со знакомыми полстраны, нигде не было ощущения опасности.


Могилевчанка:

— На самом деле был какой-то продолжительный период времени, когда я всем друзьям говорила, что Могилев довольно безопасный. Что можно спокойно из одного конца города в другой пройти спокойно в любое время суток. Пока на меня не напали в центре города в 6 утра. А после недавних событий, мне кажется, безопасность — очень большая иллюзия. И мы не работаем в этом направлении, не задумываемся об этой проблеме.

Мать троих детей:

— Я не ощущаю каких либо изменений. Живу на Дачном, и у нас там постоянно что-то происходит. Привыкли. Но вообще все спокойно. Могилев обычный, красивый и тихий городок. А парня погибшего жаль очень, какое-то странное стечение обстоятельств.

Работник сферы образования:

— Никаких изменений не почувствовал. Видно, что ситуация под контролем. Никакой паники.


Молодой специалист:

— Если честно, я чувствую себя в безопасности на 90%. Просто потому, что преступления происходят, и вот этот странный суицид [милиционера]… Есть какое-то недоверие. Сначала всплывает одно, потом другое, третье. Никто ни в чем до конца не уверен. Поэтому не можешь максимально безопасно чувствовать где бы то ни было.

Пенсионерка:

— Мы обсуждаем случившееся, это вызывает возмущение. Переполошился наш город. Надеюсь, расследование [гибели инспектора ГАИ] доведут до конца и нам покажут его результаты. Жалко очень парня.


Предприниматель:

— Абсолютно ничего не изменилось. Даже если бы в гибели гаишника были замешаны какие-то третьи лица, я не почувствовал бы себя менее безопасно в городе.

Учащийся лицея:

— Спокойствия, конечно, это [гибель инспектора] не добавило. Но я стараюсь не думать о случившемся. Тогда немного спокойнее. В лицее с нами провели инструктаж по безопасному поведению, ну и родители, мне кажется, стали больше контролировать.

Студент из Туркменистана:

— Я ощущаю здесь себя безопаснее, чем на родине. Хоть меня предупреждали, что приезжие у вас могут некоторым не понравиться. Но в реальности не столкнулся с какими-либо проблемами. Даже драк здесь не видел. Хожу когда хочу и где хочу — и не страшно.

Офисный работник:

— Скорее нормально и спокойно я себя чувствую, конечно. Случаются такие трагические случаи [речь о гибели инспектора], но на мое ощущение безопасности это никак не повлияло.

 
Теги: Могилев
 
 
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Блокпосты, облавы, гибель милиционера, волнения среди цыган - мы решили узнать, ощущают ли себя в безопасности жители города.
 
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