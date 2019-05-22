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Житель витебского Билево сам борется с открытыми люками - ЖКХ много лет игнорирует проблему

23.05.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителей витебского микрорайона Билево вот уже около шести лет беспокоят открытые канализационные люки в микрорайоне. Люди куда только ни обращаются, но никто не реагирует на их просьбы закрыть опасные «ловушки».


Фото: Светлана Васильева

По словам местного жителя Сергея, он уже четыре года бьет тревогу по поводу открытых технологических колодцев на пересечении улиц Баграмяна и Генерала Ивановского, но не получает ответов от соответствующих служб:

— Я неоднократно обращался в милицию и МЧС. Приезжают сотрудники, смотрят и заявляют, что примут меры и сообщат коммунальникам. Однако никто не спешит закрывать колодцы, которые могут стать «ловушкой» для человека или животного.

Один из колодцев, метров шести глубиной, почти полностью заполнен грязной водой. Другой незакрытый проем канализационного коллектора — на пешеходном переходе.


Фото: Светлана Васильева

Конечно, можно и дальше надеяться, что в люки вряд ли кто-то провалится, ведь находятся они на нежилой части улицы Генерала Ивановского.

Однако, как отмечает Сергей, здесь постоянно выгуливают питомцев собачники, гуляют люди. И, хотя в этой зеленой зоне условий для отдыха не создано, летом сюда приходят отдыхать целыми семьями. Недалеко находится школа № 46.


Фото: Светлана Васильева

— Я понял, что, пока жду помощи может случиться что-то страшное, и начал действовать сам. Канализационные колодцы, которые могут стать каменной ловушкой, накрыл подручными материалами: бетонной плитой и деревянным щитом. Но это не выход из положения. Дерево со временем сгнило, а плиту периодически кто-то сбрасывает на землю, — рассказывает Сергей.

Мужчина недоумевает: неужели нельзя сделать что-то, чтобы обезопасить людей?

— Надеюсь, коммунальные службы все же заинтересуются состоянием колодцев подземных коммуникаций в Билево и установят крышки на незакрытые проемы.


Фото: Светлана Васильева

Ведущий инженер ЖЭУ № 22 (к нему относится часть домов в микрорайоне Билево) Ольга Мочкина говорит:

— Люки, как и дома, ранее обслуживал «Зеленхоз», а со 2 мая этим занимается ЖЭУ. И сейчас мы посмотрим на эти люки по указанным адресам и решим, что можно предпринять.

 
 
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Жители витебского микрорайона Билево вот уже много лет беспокоят открытые канализационные люки в микрорайоне. Люди куда только не обращаются, но никто не...
 
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