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В Брестской крепости встретили 25-миллионного посетителя. А как их вообще считают?

23.05.2019 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 мая в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» торжественно чествовали 25-миллионного посетителя, сообщает Zarya.by.


Фото: Марина Лешкевич

Им оказалась москвичка Мария Васина, чей 33-й день рождения совпал с этим знаменательным событием. Пасетить город над Бугом и его легендарную цитадель семейство планировало давно, а тут как раз супругу Денису на работе предоставили целую неделю выходных. Не воспользоваться такой возможностью было просто нельзя.

К моменту посещения мемориала супруги и их дочь Полина провели на брестской земле четыре дня. Первые впечатления оказались самыми позитивными и благоприятными. «У вас чисто, красиво, много интересных исторических объектов, к которым относятся так, как они того заслуживают», — говорит Денис Васин.

Особый интерес к нашему городу и его знаменитым фортификационным сооружениям вызвал просмотр кинофильма «Брестская крепость». Впрочем, были и другие мотивы.

 — Младшее поколение должно знать правду о войне. Увидеть все своими глазами — лучший для этого способ, — уверена Мария Васина.

Виновницу торжества и ее семью от имени администрации, сотрудников, всех горожан поздравил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

— Два года назад, в апреле, наша 24-я миллионная посетительница также была россиянкой, приехавшей в составе маленькой гостевой делегации из трех женщин, представляющих города-герои Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Будем надеяться, что, когда маленькая Полина подрастет, она обязательно вернется сюда и станет очередной «юбилейной» посетительницей, как и ее мама, — в шутку и всерьез пожелал Григорий Григорьевич, вручив на память семье целый пакет подарочных изданий и сувениров.

Также к списку приятных бонусов полагались бесплатное — на выбор — посещение всех культурно-исторических учреждений мемориала в сопровождении экскурсовода и фото с его директором на ступеньках Музея обороны Брестской крепости.

Всего в крепости, конечно, побывало людей во много раз больше. Но с 1956 года, когда открылся музей обороны, в нем идет продажа билетов для посетителей — и Васина и оказалась 25-миллионной гостьей, купившей билет в кассе музея.

 
 
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