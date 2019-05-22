XIV Белорусский международный медиафорум открывается сегодня в Бресте

Источник материала: Газета Авангард

XIV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества» открывается сегодня в Бресте, сообщает БЕЛТА.





Участие в двухдневном мероприятии примут представители 25 стран. В Бресте соберутся государственные и общественные деятели, дипломаты, представители экспертного и медийного сообщества, журналисты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии. Всего в составе делегаций более 250 человек, из них около 100 зарубежных гостей.

Пленарное заседание медиафорума пройдет в туристическом комплексе «Усадьба Рыньковка» (деревня Тюхиничи, Брестский район). Далее работа продолжится по секциям. Темами панельных дискуссий выбраны «Медиапространство и информационная безопасность», «Влияние социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Расширение присутствия в них государственного контента», «Современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов».

Во второй день форума проведут Летнюю школу журналистики по теме «Современная журналистика и социальные медиа». Ведущие журналисты Беларуси и России проведут на базе Брестского госуниверситета мастер-классы о современных информационных технологиях в телепроизводстве, роли блогеров в продвижении контента в современном медиапространстве, искусстве дискуссии на современном телевидении и др. Также состоится заседание круглого стола «Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы».

Завершит программу экскурсия по Бресту «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники и гости посетят крупнейший на постсоветском пространстве памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны — мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой».

За годы существования форум расширил границы как по актуальным тематическим направлениям, так и по составу участников, став авторитетной диалоговой и дискуссионной площадкой для обмена мнениями, выработки новых идей и концепций представителями экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Однако одна из главных доминант мероприятия — обсуждение роли СМИ в межгосударственном развитии, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопониманию между странами и народами. Поэтому девиз форума — «Партнерство во имя будущего» — неизменен из года в год.

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств — участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/xiv-belorusskij-mezhdunarodnyj-mediaforum-otkryvaetsja-segodnja-v-breste-348379-2019/

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