Санитарная служба информирует: Что делать если Вас укусил клещ

Источник материала: Светлы шлях

Алгоритм действий при укусе клеща:

при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки удалить в медицинском учреждении или самостоятельно (с помощью хлопчатобумажной нити или пинцета);

место присасывания обработать йодом или другим спиртовым раствором;

руки после удаления клеща надо вымыть с мылом. Особенно тщательно, если удаление клеща происходило без перчаток;

после удаления клеща необходимо обязательно обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту) для назначения профилактического лечения или дальнейшего наблюдения (следует помнить, что наибольшая эффективность химиопрофилактики клещевых инфекций достигается при ее проведении в первые 72 часа от момента присасывания клеща!).

Где можно исследовать клеща?

Исследования клещей на платной основе на наличие возбудителей клещевых инфекций проводятся в 2-х лабораториях ЦГЭ – в лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ, в микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ. Исследования проводятся после заключения договора с физическим лицом предварительной оплаты. Срок выполнения исследований в соответствии с договором – до 5 дней. В микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ исследования клещей проводятся только на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза. Стоимость исследования составляет 8,38 рублей. В лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ исследования клещей проводятся на наличие возбудителей 4 клещевых инфекций (болезни Лайма, клещевого энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза). Стоимость исследования для граждан РБ составляет 30,13 рублей, для иностранных граждан 41,79 рублей.

Исследования клещей на бесплатной основе проводятся в микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ (при наличии тест-систем). Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевых инфекций на бесплатной основе на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза проводятся:

при наличии медицинских противопоказаний к приему лекарственных средств по направлению организации здравоохранения;

инвалидам, ветеранам ВОВ, участникам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам, принимавшим участие в военных действиях на территории других государств, при предъявлении удостоверения.

Вероника ЧЕРНУШЕВИЧ, помощник энтомолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.