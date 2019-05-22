ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санитарная служба информирует: Что делать если Вас укусил клещ

23.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

Алгоритм действий при укусе клеща:

при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки удалить в  медицинском учреждении или самостоятельно (с помощью хлопчатобумажной нити или пинцета);

место присасывания обработать йодом или другим спиртовым раствором;

руки после удаления клеща надо вымыть с мылом. Особенно тщательно, если удаление клеща происходило без перчаток;

после удаления клеща необходимо обязательно обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту) для назначения профилактического лечения или дальнейшего наблюдения (следует помнить, что наибольшая эффективность химиопрофилактики клещевых инфекций достигается при ее проведении в первые 72 часа от момента присасывания клеща!).

Где можно исследовать клеща?

Исследования клещей на платной основе на наличие возбудителей клещевых инфекций проводятся в 2-х лабораториях ЦГЭ – в лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ, в микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ. Исследования проводятся после заключения договора с физическим лицом  предварительной оплаты. Срок выполнения исследований в соответствии с договором – до 5 дней. В микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ исследования клещей проводятся только на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза. Стоимость исследования составляет 8,38 рублей. В лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ исследования клещей проводятся на наличие возбудителей 4 клещевых инфекций (болезни Лайма, клещевого энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза). Стоимость исследования для граждан РБ составляет 30,13 рублей, для иностранных граждан 41,79 рублей.

Исследования клещей на бесплатной основе проводятся в микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ (при наличии тест-систем). Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевых инфекций на бесплатной основе на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза проводятся:

при наличии медицинских противопоказаний к приему лекарственных средств по направлению организации здравоохранения;

инвалидам, ветеранам ВОВ, участникам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам, принимавшим участие в военных действиях на территории других государств, при предъявлении удостоверения.

Вероника ЧЕРНУШЕВИЧ, помощник энтомолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Райком БРСМ подвел итоги фотоконкурса «За что я люблю Сморгонщину»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Светлы шлях

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • летние ветровки для мужчин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика