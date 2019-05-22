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Райком БРСМ подвел итоги фотоконкурса «За что я люблю Сморгонщину»
23.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Конкурс был посвящен Году малой родины.
Победителем в категории «Учащаяся молодёжь» стала Татьяна Виноградова (ГУО «УПК Войстомский ясли-сад-базовая школа»).
В категории «Работающая молодёжь организаций города и района» победителем стала Александра Дробышевская (ОАО «Строительно-монтажный трест – 41»).
Соб. кор.
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Конкурс был посвящен Году малой родины.
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