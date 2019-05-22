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В Минске торжественно открыли фонтан с гондолами от Dana Holdings. Но гондолы вечером увезли

23.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске торжественно открыли фонтан возле жилого комплекса «Маяк Минска» и дали ему название. К этому же мероприятию на праздничной площадке поставили и уже давно обещанные гондолы. Чем необычен фонтан — в материале TUT.BY.


Фонтан от Dana Holdings торжественно открыли к сдаче жилого комплекса «Маяк Минска». Заранее компания объявила конкурс на название фонтана. Участники присылали свои заявки, но лучшим стало название «Танец Даны» — победительница выиграла за него путевку в Черногорию на двоих.

Праздник начался в еще в 17.00 с активностей и концерта «Без билета». Была милиция, дежурили медики, для мероприятия поставили несколько биотуалетов за аркой во дворе, который еще не заселен.



Саму площадку для открытия фонтана украсили — заранее поставили рядом две гондолы за ограждением. Выглядели они как скульптуры — никакого практического использования не предполагалось. «Каналов нет, гондолы есть», — шутили по этому поводу люди.

Ночью после праздника гондолы увезли.


В 9 вечера началось представление с фонтаном, ведущий все время повторял: «Уберите детей, это слишком мощно!». Фонтан струился немного в непривычной плоскости — большим экраном размером 8 на 14 метров, под музыку и со световым сопровождением. Поэтому некоторые смотрели, так сказать, в торец конструкции.









На празднике появилась семья Каричей, среди них были и основатели Dana Holdings — Боголюб и Драгомир.

На открытие фонтана пришли посмотреть и местные жители, и люди из других районов. Некоторые наблюдали за происходящим из окон.


Екатерина и Наталья рассказали, что приехали на «Восток» специально, чтобы посмотреть на фонтан.

— Обещали гондолы. Но тут же рядом есть пруд, может, пустят. Мы прошлись, погуляли по комплексу — бульвар красивый. Но надеемся, что будет позеленее, вроде как не все доделали. Возможно, если бы была возможность — и квартиру бы здесь купили.


Екатерина работает неподалеку, она следила за стройкой квартала. На открытие фонтана осталась специально, но увидеть ничего не смогла — женщина стояла не с нужной стороны.

— Мы пришли ради фонтана, но нам его не видно. На место с другого ракурса мы пустили ребенка с телефоном, сами уже не пробьемся. Не можем сказать о том, как тут жить — это скорее к тем, кто купил тут квартиры. Но вообще про реализацию мы шутим — гондолы есть, каналов нет. Но по итогу выглядят красиво.

Сергей с супругой и детьми вышли на официальное открытие фонтана как раз из дома «Маяка Минска».


— Видите, плотность какая. Этот комплекс не такой был по плану. Когда покупали, у нас другой тип застройки был. В процессе все переиграли. Изначально нам обещали пруды, гондолы будут плавать, но из-за плотной застройки нет никаких прудов. Мы его между собой называем Шанхаем.

Мужчина рассказал: несмотря на невыполненные обещания, красивой получилась хотя бы пешеходная зона: «есть некоторые удачные элементы». Это, по его словам, сглаживает впечатление.

Раньше кстати, жители жаловались на сильный шум фонтана, но среди опрошенных нами никто такого неудобства не замечал.

Фонтан будет работать с музыкой и световым шоу по выходным и праздникам, после девяти вечера.


 
Теги: Минск
 
 
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