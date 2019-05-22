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Белорусские дети приняли участие в Экологической инициативе программы «Футбол для дружбы»

23.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Экологическая инициатива программы «Футбол для дружбы» направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Впервые Международные сборные Дружбы были названы в честь исчезающих и редких видов животных в 2018 году. В том же году во время финальных мероприятий в Москве (в рамках Чемпионата мира FIFA 2018 в России) для Юных участников были организованы экологичные маршруты с использованием автобусов с топливом на природном газе. К экоинициативе «Футбола для дружбы» присоединились национальные парки и заповедники по всему миру, в том числе в России, США, Непале и Великобритании. В 2019 году представители различных международных природных организаций проведут экологические уроки для Юных участников программы в рамках финальных мероприятий «Футбола для дружбы», которые пройдут с 28 мая по 02 июня в Мадриде.

«Многие виды растений, животных, птиц и насекомых исчезают с лица нашей планеты в тысячу раз быстрее естественного уровня, а это значит в день теряется от 10 до 130 видов. Более 40% всех живых видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. Безусловно, это повод задуматься каждому жителю планеты, ибо исчезновение отдельных видов неизбежно ведет к глобальным экологическим проблемам, угрожая стабильности экосистемы мира» - отметила координатор программы «Футбол для дружбы» Людмила Лазовик.

Тревога о вымирании биологических видов не надумана, примерно триста лет вымерло 68 видов млекопитающих и 130 видов птиц. На сегодняшний день, согласно статистике ООН, на грани исчезновения находится 4749 видов живых организмов, в том числе почти 2427 видов животных и 2314 видов растений. Подавляющее большинство уязвимо по вине человека, и за последние полвека окончательно потеряно более 50% редких видов представителей флоры и фауны.

В рамках Экологической инициативы программы «Футбол для дружбы» дети изучали список исчезающих животных планеты и рисовали их. Также у ребят было задание придумать и нарисовать животное, которое исчезло. Так, белорусские участники проекта изображали в своих рисунках карликового трехпалого ленивца и выдуманную желтую панду.

«Мне было интересно участвовать в Экологической инициативе программы «Футбол для дружбы», ведь я узнал столько новых животных, про которых раньше и не слышал. Например, Калифорнийский Кондор, Тасманский Дьявол, Фосса, Красная Панда. Теперь я знаю, как много исчезающих видов животных на нашей планете и что их нужно беречь», рассказал Алексей Волк, ученик Средней школы №19 им. Я. Купалы.

Более 50 лучших рисунков белорусских школьников было отобрано для иллюстрации экологического теста, который включает в себя 7 вопросов: посмотрев на рисунок исчезающего животного и прочитав факт о нем, пользователям нужно угадать, существует ли такое животное. В опросе участвуют реальные исчезающие животные и выдуманные.  Этот тест помогает узнать интересные факты о исчезающих животных. Тест опубликован 22 мая в Международный день биологического разнообразия в средствах массовой информации стран участников проекта.

В седьмом сезоне Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» Беларусь представят четыре юных футболиста: Метельская София и Сташкова Яна, воспитанницы футбольного клуба «Minsk Ladies», Годинская Анна и Суровцева Мелана, воспитанницы футбольного клуба ФК «Минск». В ходе отборочных испытаний также был определён юный тренер, который представит нашу страну во время финальных мероприятий в Мадриде. И в статусе юного тренера на проект отправится Суровцева Мелана. Команда девочек отправиться в Мадрид под руководством тренера Евгения Шпакова.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Олимпийский и Паралимпийский Комитеты, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысяч участников и приобрела свыше 4,5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, артистов, политиков.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото и видео материалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com 

Официальный аккаунт в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал на Youtube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship

Официальный аккаунт в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный веб-сайт: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm

Экологическая инициатива программы «Футбол для дружбы» направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Впервые Международные сборные Дружбы были названы в честь исчезающих и редких видов животных в 2018 году. В том же году во время финальных мероприятий в Москве (в рамках Чемпионата мира FIFA 2018 в России) для Юных участников были организованы экологичные маршруты с использованием автобусов с топливом на природном газе. К экоинициативе «Футбола для дружбы» присоединились национальные парки и заповедники по всему миру, в том числе в России, США, Непале и Великобритании. В 2019 году представители различных международных природных организаций проведут экологические уроки для Юных участников программы в рамках финальных мероприятий «Футбола для дружбы», которые пройдут с 28 мая по 02 июня в Мадриде.

 

«Многие виды растений, животных, птиц и насекомых исчезают с лица нашей планеты в тысячу раз быстрее естественного уровня, а это значит в день теряется от 10 до 130 видов. Более 40% всех живых видов на Земле находятся под угрозой исчезновения. Безусловно, это повод задуматься каждому жителю планеты, ибо исчезновение отдельных видов неизбежно ведет к глобальным экологическим проблемам, угрожая стабильности экосистемы мира» - отметила координатор программы «Футбол для дружбы» Людмила Лазовик.

 

Тревога о вымирании биологических видов не надумана, примерно триста лет вымерло 68 видов млекопитающих и 130 видов птиц. На сегодняшний день, согласно статистике ООН, на грани исчезновения находится 4749 видов живых организмов, в том числе почти 2427 видов животных и 2314 видов растений. Подавляющее большинство уязвимо по вине человека, и за последние полвека окончательно потеряно более 50% редких видов представителей флоры и фауны.

В рамках Экологической инициативы программы «Футбол для дружбы» дети изучали список исчезающих животных планеты и рисовали их. Также у ребят было задание придумать и нарисовать животное, которое исчезло. Так, белорусские участники проекта изображали в своих рисунках карликового трехпалого ленивца и выдуманную желтую панду.

«Мне было интересно участвовать в Экологической инициативе программы «Футбол для дружбы», ведь я узнал столько новых животных, про которых раньше и не слышал. Например, Калифорнийский Кондор, Тасманский Дьявол, Фосса, Красная Панда. Теперь я знаю, как много исчезающих видов животных на нашей планете и что их нужно беречь», рассказал Алексей Волк, ученик Средней школы №19 им. Я. Купалы.

Более 50 лучших рисунков белорусских школьников было отобрано для иллюстрации экологического теста, который включает в себя 7 вопросов: посмотрев на рисунок исчезающего животного и прочитав факт о нем, пользователям нужно угадать, существует ли такое животное. В опросе участвуют реальные исчезающие животные и выдуманные.  Этот тест помогает узнать интересные факты о исчезающих животных. Тест опубликован 22 мая в Международный день биологического разнообразия в средствах массовой информации стран участников проекта.

В седьмом сезоне Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» Беларусь представят четыре юных футболиста: Метельская София и Сташкова Яна, воспитанницы футбольного клуба «Minsk Ladies», Годинская Анна и Суровцева Мелана, воспитанницы футбольного клуба ФК «Минск». В ходе отборочных испытаний также был определён юный тренер, который представит нашу страну во время финальных мероприятий в Мадриде. И в статусе юного тренера на проект отправится Суровцева Мелана. Команда девочек отправиться в Мадрид под руководством тренера Евгения Шпакова.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Олимпийский и Паралимпийский Комитеты, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысяч участников и приобрела свыше 4,5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, артистов, политиков.

 

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото и видео материалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com 

Официальный аккаунт в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал на Youtube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship

Официальный аккаунт в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный веб-сайт: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm

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Теги: Минск
 
 
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Минск, Беларусь. — Более 100 белорусских школьников принимают участие в Экологической инициативе Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»,...
 
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