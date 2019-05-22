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Температура воздуха в Минске 22 мая соответствовала июльским значениям

23.05.2019 09:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Температура воздуха в Минске 22 мая соответствовала июльским значениям
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднесуточная температура воздуха в Минске 22 мая соответствовала июльским значениям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Максимальная температура воздуха за 22 мая составила от плюс 19 градусов на юго-западе страны до 25,6 градуса на метеостанции Езерище (Витебская область). Среднесуточная температура воздуха в Беларуси вчера была на 1-6 градусов выше климатической нормы. В Минске столбик термометра поднимался до 24,5 градуса выше нуля, а среднесуточная температура составила плюс 18,6 градуса - это температурный фон, характерный для летнего периода, больше соответствующий июльским значениям", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по стране, а по Брестской и Витебской областям на большей части территории, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 21-26 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднесуточная температура воздуха в Минске 22 мая соответствовала июльским значениям, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском...
 
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