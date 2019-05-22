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Шуневич - о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве: суицид - единственная приоритетная версия

23.05.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал гибель сотрудника ГАИ в Могилеве.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Это единственная приоритетная версия, по моей оценке, — сказал Игорь Шуневич, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли другие версии, кроме суицида.

Министр объяснил, что «сначала была одна версия, мы ее опровергли, установили истину».

— Когда узнали, что единственная версия — самоубийство? Все-таки были организованы государственные похороны.

— Да, и отпевание в том числе было по всем христианским канонам и правилам, и я полагаю, что это абсолютно обосновано и правильно. Процесс раскрытия преступления — вещь многогранная, и всегда и следователь, и оперативник комплексно оценивают добытые доказательства. Мы пошагово двигались к истине, фактически несколько суток с с того момента, как узнали о данном происшествии. И убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась не только у меня, а у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию. По времени, когда это случилось, я вам точно сказать не могу, это скорее всего, ночью было. Мы во многом опирались на заключения экспертов, а это тоже не одномоментный процесс, а ответственная серьезная работа. Только в комплексе оценив все доказательства, мы пришли к такому выводу.

— Это была ночь с пятницы на субботу?

— Практически да.

— Говорили, что в апреле была попытка самоубийства.

— Давайте я не буду комментировать, все будет озвучено следствием, когда будет завершено уголовное дело, которое возбуждено, кстати, по статье «убийство сотрудника органов внутренних дел». Сегодня эти сведения — материалы уголовного дела.

Что произошло

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.

Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову.

На следующий день Следственный комитет рассказал о том, что табельное оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, версия о похищении на черном авто проверяется, но не является приоритетной.

«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — прокомментировали в МВД гибель инспектора ДПС лейтенанта милиции Евгения Потаповича.

20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Основная версия произошедшего — суицид. Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. Известно, что инспектор днем 16 мая побывал на месте, где позже его нашли. Около тела был также обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову. Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.

 
Теги: Могилев
 
 
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Министр объяснил, что «сначала была одна версия, мы ее опровергли, установили истину».
 
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