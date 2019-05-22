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Шуневич - о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве: суицид - единственная приоритетная версия
23.05.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал гибель сотрудника ГАИ в Могилеве.
— Это единственная приоритетная версия, по моей оценке, — сказал Игорь Шуневич, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли другие версии, кроме суицида.
Министр объяснил, что «сначала была одна версия, мы ее опровергли, установили истину».
— Когда узнали, что единственная версия — самоубийство? Все-таки были организованы государственные похороны.
— Да, и отпевание в том числе было по всем христианским канонам и правилам, и я полагаю, что это абсолютно обосновано и правильно. Процесс раскрытия преступления — вещь многогранная, и всегда и следователь, и оперативник комплексно оценивают добытые доказательства. Мы пошагово двигались к истине, фактически несколько суток с с того момента, как узнали о данном происшествии. И убежденность в том, что версия самоубийства осталась единственной, сложилась не только у меня, а у всей группы, которая занималась раскрытием преступления, после того, как мы получили исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию. По времени, когда это случилось, я вам точно сказать не могу, это скорее всего, ночью было. Мы во многом опирались на заключения экспертов, а это тоже не одномоментный процесс, а ответственная серьезная работа. Только в комплексе оценив все доказательства, мы пришли к такому выводу.
— Это была ночь с пятницы на субботу?
— Практически да.
— Говорили, что в апреле была попытка самоубийства.
— Давайте я не буду комментировать, все будет озвучено следствием, когда будет завершено уголовное дело, которое возбуждено, кстати, по статье «убийство сотрудника органов внутренних дел». Сегодня эти сведения — материалы уголовного дела.
Что произошло
Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции,
Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову.
На следующий день Следственный комитет
«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», —
20 мая СК выступил с
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Министр объяснил, что «сначала была одна версия, мы ее опровергли, установили истину».
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