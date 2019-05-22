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Трансфер инноваций на рынок - одна из главных тем семинара для молодых ученых в Минске

23.05.2019 10:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция по физике, химии и применению наноструктур Nanomeeting проходит в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. На семинаре, который пройдет 24 мая, специалисты-практики поделятся с молодыми учеными опытом трансфера инноваций на рынок. Об этом БЕЛТА сообщили в БГУИР.

"Ведущие исследователи и специалисты-практики научных и производственных организаций поделятся опытом коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности, реализации новых продуктов на рынке, расскажут о стратегиях внедрения инноваций, обсудят проблемные вопросы и поиск потенциальных клиентов", - отметили в пресс-службе вуза.

Участие в Nanomeeting принимают более 150 ученых, в том числе 60 представителей научных кругов Франции, Великобритании, Чехии, Польши, Сингапура, Германии, Италии, Испании, Китая, Республики Корея, Латвии, Литвы, Турции, Японии, Португалии, стран СНГ. Конференция способствует развитию международной кооперации и реализации совместных экспериментальных разработок, а также сотрудничеству с учеными из других стран в новых международных проектах и семинарах.

Обсуждаются перспективы применения наноматериалов в различных сферах. "В 2019 году конференция ориентирована на новейшие результаты научных исследований в сфере электроники, фотоники, биологии и медицины. В центре внимания - последние достижения в использовании двумерных кристаллов и углеродных наноструктур", - пояснили в пресс-службе университета.

Nanomeeting проводится при поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований, национального центра научных исследований Франции, Наньянгского технологического университета (Сингапур) и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция по физике, химии и применению наноструктур Nanomeeting проходит в Белорусском государственном университете...
 
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