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Дело банды из Юровичей: парней обвиняют в убийстве, изнасиловании, приобретении оружия и взрывчатки
23.05.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области завершено расследование
Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября прямо у калиток собственных домов
Спустя полгода с Следственном комитете
Так, следствием установлены и другие преступления, совершенные этими же людьми. К примеру, в марте прошлого года двое обвиняемых на улице агрогородка избили местного жителя, используя топорище. В октябре «пригласили в гости» другого односельчанина, нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами и поместили для устрашения в подполье. В том же месяце самый старший из обвиняемых изнасиловал односельчанку.
На основании всех собранных по делу доказательств старшим участникам банды вменяют покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, особо злостное хулиганство, изнасилование, незаконные приобретение, ношение составных частей огнестрельного оружия, незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлени1.
Действия третьего — 17-летнего обвиняемого квалифицированы как: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; особо злостное хулиганство.
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В Гомельской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровичи Калинковичского района, которые в...
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