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Дело банды из Юровичей: парней обвиняют в убийстве, изнасиловании, приобретении оружия и взрывчатки

23.05.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровичи Калинковичского района, которые в ноябре прошлого года избили двоих односельчан и убили их соседа.


Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября прямо у калиток собственных домов были жестоко избиты двое мужчин. 45-летний Сергей Кучер, не приходя в сознание, умер в больнице, 38-летний Александр Гарченко попал в реанимацию, врачам удалось его спасти. Досталось и его супруге Оксане. Женщина закрылась в доме, но нападавших это не остановило: они выбили дверь и ворвались в жилище. Ее они тоже избили. В зверской расправе обвинили троих местных жителей, самому младшему на тот момент только-только исполнилось 17 лет.

«Страшные люди». Как Юровичи, где местная гопота до смерти забила соседа, живут в постоянном страхе

Спустя полгода с Следственном комитете рассказали, чем закончилось расследование дела. Напомним, ранее местные рассказывали, что банда не первый год держала в страхе всю округу.

Так, следствием установлены и другие преступления, совершенные этими же людьми. К примеру, в марте прошлого года двое обвиняемых на улице агрогородка избили местного жителя, используя топорище. В октябре «пригласили в гости» другого односельчанина, нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами и поместили для устрашения в подполье. В том же месяце самый старший из обвиняемых изнасиловал односельчанку.

На основании всех собранных по делу доказательств старшим участникам банды вменяют покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, особо злостное хулиганство, изнасилование, незаконные приобретение, ношение составных частей огнестрельного оружия, незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлени1.

Действия третьего — 17-летнего обвиняемого квалифицированы как: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; особо злостное хулиганство.

 
 
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В Гомельской области завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровичи Калинковичского района, которые в...
 
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