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Шуневич - об облаве на цыган: если прокуратура найдет нарушения - все, в том числе и министр, ответят
23.05.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ситуацию с цыганами в Могилеве прокомментировал глава МВД Игорь Шуневич.
Перед заседанием в парламенте журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ.
— Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части как абсолютно обоснованные, отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником доказательств была информация от жертвы, поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было, и мы были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту, на которой было основано решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан.
По словам министра, оценку законности действии милиции даст прокуратура.
— Если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения.
Игорь Шуневич сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган».
Отвечая на вопросы, министр заметил, что его не раз пытались обвинить в ксенофобии.
— Это бесполезно. Я рассматриваю любое свое высказывание с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей.
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Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Белецкий также
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Шуневич - об облаве на цыган: если прокуратура найдет нарушения - все, в том числе и министр, ответят
Отвечая на вопросы, министр заметил, что его не раз пытались обвинить в ксенофобии: «Это бесполезно».
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