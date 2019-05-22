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Шуневич - об облаве на цыган: если прокуратура найдет нарушения - все, в том числе и министр, ответят

23.05.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуацию с цыганами в Могилеве прокомментировал глава МВД Игорь Шуневич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Перед заседанием в парламенте журналисты поинтересовались у министра внутренних дел Игоря Шуневича, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ.

— Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части как абсолютно обоснованные, отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником доказательств была информация от жертвы, поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было, и мы были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту, на которой было основано решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан.

По словам министра, оценку законности действии милиции даст прокуратура.

— Если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения.

Игорь Шуневич сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган».

Отвечая на вопросы, министр заметил, что его не раз пытались обвинить в ксенофобии.

— Это бесполезно. Я рассматриваю любое свое высказывание с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей.

Шуневич — о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве: суицид — единственная приоритетная версия

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Поэтому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Белецкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их.

22 мая в Чапаевке был жестко задержан цыганский барон: его подозревают в сбыте наркотиков.

 
Теги: Могилев
 
 
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Отвечая на вопросы, министр заметил, что его не раз пытались обвинить в ксенофобии: «Это бесполезно».
 
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