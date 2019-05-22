Минчанку из движения «Матери 328» задержали по делу об оскорблении представителя власти

Источник материала: Tut.by

Утром 23 мая участницу движения «Матери 328» Марину Мацулевич забрали на допрос по делу об оскорблении представителя власти. О своем задержании женщина сообщила в Facebook.

Примерно в 8 утра к женщине пришла милиция: ей приказали открыть дверь, иначе это сделают силой. Ей было озвучено, что идет разбирательство по ст. 369 Уголовного кодекса — оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. В чем именно заключаются претензии, пока неизвестно.

За такое, согласно УК, грозит наказание от общественных работ и до 3 лет ограничения свободы.

Как следует из записи минчанки, у нее изымали технику, а потом отвезли в Центральный райотдел Следственного комитета для разбирательства.

Марина Мацулевич — одна из участниц движения «Матери 328», которое добивается смягчения наказания для людей, осужденных за оборот наркотиков. Ее сына осудили на 13 лет по статье 328 УК, из-за несогласия с приговором осенью 2018-го она вместе с другой матерью Минске">голодала у стен СИЗО в Минске.

«Мой сын добровольно выдал то, что при нем было при задержании, и оказал содействие следствию. Но рапорт и справку к делу не приобщили, хотя их должны были оформить сразу. Поэтому посчитали, что в отношении сына нет смягчающих обстоятельств, а они были», — говорила она тогда.