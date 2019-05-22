Генпрокурор представил депутатам декрет о коррупции: количество учтенных деяний увеличилось на треть

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Александр Конюк представил в парламенте антикоррупционный декрет президента № 3.



Фото: prokuratura.gov.by

Антикоррупционный декрет № 3 в парламенте представлял генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Он рассказал, что количество преступлений в стране снижается, однако число фактов коррупции растет.

— С одной стороны это результат работы правоохранительных органов по их выявлению и пресечению, а с другой — недостатки в предупредительной деятельности госорганов и организаций. Борьба с коррупцией в нашей стране не разовая акция, а системная работа. Это один из важнейших приоритетов политики белорусского государства.

По данным генпрокурора, ежегодно учитывается порядка 2 тысяч коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц.

В прошлом году количество учтенных коррупционных деяний увеличилось на треть.

— Распространены факты взяточничества, должностных хищений, злоупотреблений, превышения власти или служебными полномочиями. По учтенным коррупционным преступлениям установлен материальный ущерб в сумме 22 миллионов рублей, который возмещен в сумме 11,5 млн. На имущество обвиняемых и иных лиц наложен арест в сумме свыше 30 миллионов рублей, что позволит обеспечить возмещение ущерба.

Александр Конюк рассказал, что антикоррупционное законодательство в стране совершенствуется с учетом зарубежного опыта.

В соответствии с декретом осужденные за совершение коррупционных преступлений не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким .

— Полагаю, что такой подход к применению институтов освобождения от наказания на ряду с иными имеющимися мерами — жесткость наказания, конфискация имущества и др. — будут сдерживать должностных лиц от совершения преступных деяний.

«К коррупционным преступлениям относятся преступления, предусмотренные статьей 210, частями 2 и 3 статьи 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), статьями 424, 425, частями 2 и 3 статьи 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), статьями 429−432, а также статьей 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Республики Беларусь», сказано в декрете.

За проголосовал 91 депутат, против 1.