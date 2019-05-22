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Парламентарии поддержали декрет о допмерах по борьбе с коррупцией
23.05.2019 10:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей сегодня на заседании поддержала
Генеральный прокурор Александр Конюк, представляя депутатам декрет, подчеркнул, что он издан в целях усиления мер ответственности за коррупционные преступления. "Борьба с коррупцией на всех уровнях должна быть решительной и бескомпромиссной", - сказал он.
Согласно декрету, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким. В Генпрокуратуре полагают, что такой подход наряду с другими жесткими мерами по борьбе с коррупцией станет дополнительным сдерживающим фактором для подобных проявлений.
По данным Генпрокуратуры, ежегодно в Беларуси фиксируется около 2 тыс. коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц.-0-
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей сегодня на заседании поддержала декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", приняла его к сведению,...
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