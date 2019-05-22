Парламентарии поддержали декрет о допмерах по борьбе с коррупцией

Источник материала: БелТА

Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей сегодня на заседании поддержала декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" , приняла его к сведению, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный прокурор Александр Конюк, представляя депутатам декрет, подчеркнул, что он издан в целях усиления мер ответственности за коррупционные преступления. "Борьба с коррупцией на всех уровнях должна быть решительной и бескомпромиссной", - сказал он.

Согласно декрету, лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким. В Генпрокуратуре полагают, что такой подход наряду с другими жесткими мерами по борьбе с коррупцией станет дополнительным сдерживающим фактором для подобных проявлений.

По данным Генпрокуратуры, ежегодно в Беларуси фиксируется около 2 тыс. коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около тысячи должностных лиц.-0-