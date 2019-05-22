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В Минске бесплатно обучили пенсионеров

23.05.2019 11:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пенсионеров в Минске обучили новой профессии и вскоре возьмут на высокооплачиваемую работу. Проект «Старший специалист» реализует в Беларуси аптечная сеть ADEL. Инициатива призвана бороться с эйджизмом, когда людям отказывают в трудоустройстве из-за преклонного возраста. 

Вакансии для пенсионеров объявили в Минске в конце прошлого года. Пройти специальную учебную программу и курс тренингов могли мужчины и женщины старше 55 лет. После экзамена специалистам с фармацевтическим образованием предложат работать провизорами, всем остальным –  администраторами. 

Всего за две недели после старта проекта на вакансии откликнулось около 500 пенсионеров. Для первой группы отобрали 15 человек. Они разбирались в лечебной косметике, вникали в здоровое питание, развивали навыки продаж и осваивали стандарты обслуживания. Часть занятий была посвящена основам стиля и имиджа, а психологи помогали изменить отношение к возрасту. Все участники уже прошли онлайн-тестирование и стажировку. 

На выпускном экзамене пенсионерам предстоит ответить на 36 вопросов по восьми учебным дисциплинам. Те, кто справятся с тестом успешно, смогут приступить к работе в крупных аптеках ADEL. Место работы и форму занятости предложат выбрать самостоятельно, чтобы «было удобно к дому и оставалось время на семью». 

«Этот проект первый в Беларуси, но не первый в мире. Во многих странах крупные компании выступают за борьбу с возрастными стереотипами. Важно понимать, что речь не о благотворительности. Мы видим сотрудников старшего возраста на ключевых позициях и уверены в их эффективности. Их опыт, уверенность в себе и гибкость неоценимы для нас и посетителей. Благодаря подобным инициативам со стороны белорусского бизнеса и поддержки их государством каждый может рассчитывать на широкие возможности и перспективы, вне зависимости от возраста. Это в том числе важный показатель уровня развития рынка труда и общества в целом», – считает инициатор проекта, председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин

Средний возраст «старшего» специалиста составил 65 лет, а самой взрослой  участнице исполнилось 74 года. В первой группе оказался только один мужчина, показав при этом высокие результаты в таких областях, как имидж, макияж и мода.

Проект «Старший специалист» реализует сеть аптек ADEL при поддержке Центра активного долголетия. Эта площадка объединяет активных белорусов старшей возрастной группы: проводит для них курсы по иностранным языкам, компьютерной грамотности, программированию, а также тренинги по личностному росту и спортивные занятия. Организаторы проекта рассчитывают, что их пример мотивирует и других белорусских работодателей присоединиться к борьбе с возрастной дискриминацией. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионеров в Минске обучили новой профессии и вскоре возьмут на высокооплачиваемую работу. Проект «Старший специалист» реализует в Беларуси аптечная сеть ADEL.
 
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