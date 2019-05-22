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В Бресте проходит 14 международный медиафорум

23.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Бресте проходит 14 международный медиафорум">

В работе 14 Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества», который проходит в Бресте, в составе делегации от Гомельщины принимает участие «Авангард». Медиафорум открылся пленарным заседанием в комплексе «Рыньковка» (Брестская область, деревня Тюхиничи). Далее работа продолжится по тематическим секциям. Так, участникам предложены следующие варианты панельных дискуссий: «Медиапространство и информационная безопасность», «Влияние социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Расширение присутствия в них государственного контента», «Современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов».

В Бресте проходит 14 международный медиафорум
В Бресте проходит 14 международный медиафорум
В Бресте проходит 14 международный медиафорум
В Бресте проходит 14 международный медиафорум
В Бресте проходит 14 международный медиафорум

 
Теги: Брест
 
 
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В работе 14 Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который проходит в...
 
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