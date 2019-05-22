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Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

23.05.2019 11:12 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте
Во время работы форума

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский международный медиафорум - одно из знаковых событий в общественно-политической жизни страны. Одна из его целей - концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Брест
 
 
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23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и...
 
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