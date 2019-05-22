|
Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте
23.05.2019 11:12 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Во время работы форума
23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусский международный медиафорум - одно из знаковых событий в общественно-политической жизни страны. Одна из его целей - концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.
/Будет дополнено/. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)