Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

Источник материала: БелТА

Во время работы форума

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский международный медиафорум - одно из знаковых событий в общественно-политической жизни страны. Одна из его целей - концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.

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