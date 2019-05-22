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Генпрокуратура предлагает публиковать декларации о доходах госслужащих
23.05.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Генеральная прокуратура предлагает публиковать декларации о доходах государственных служащих Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Конюк рассказал, что публикация деклараций - одно из предложений, которые Генпрокуратура планирует представить главе государства.
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23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Генеральная прокуратура предлагает публиковать декларации о доходах государственных служащих Беларуси. Об этом сообщил сегодня...
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