В квартире на Брилевской был пожар, на диване нашли труп хозяина

Источник материала: Tut.by

В квартире на улице Брилевская случился пожар, нашли труп хозяина, об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Вечером 22 мая в МЧС сообщили о пожаре в квартире по адресу улица Брилевская, 10. Спасатели обнаружили на диване в горящей комнате обгоревший труп хозяина квартиры, металлическая дверь в квартиру была закрыта. Кроме того, пожар повредил имущество, квартира закопчена.

Эвакуация жителей дома не потребовалась. Причина пожара устанавливается.