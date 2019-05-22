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В квартире на Брилевской был пожар, на диване нашли труп хозяина

23.05.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В квартире на улице Брилевская случился пожар, нашли труп хозяина, об этом сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Вечером 22 мая в МЧС сообщили о пожаре в квартире по адресу улица Брилевская, 10. Спасатели обнаружили на диване в горящей комнате обгоревший труп хозяина квартиры, металлическая дверь в квартиру была закрыта. Кроме того, пожар повредил имущество, квартира закопчена.

Эвакуация жителей дома не потребовалась. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Эвакуация жителей дома не потребовалась. Причина пожара устанавливается
 
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