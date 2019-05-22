В Бресте за участие в шествиях противников аккумуляторного завода оштрафован еще один активист

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Бреста 22 мая рассмотрел материалы административного дела по ч. 1 ст. 23.34 КоАП активиста Александра Марачевского. Суд признал Марачевского виновным в участии в шествиях противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 и 14 апреля и оштрафовал на 10 базовых величин (255 рублей), сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.



Шествие противников завода в феврале 2019 года

7 и 14 апреля граждане в очередной раз собрались на площади Ленина. Затем они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали: «Нет заводу!»

Кисляк напомнил, что ранее в мае этот суд оштрафовал двух активистов за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля, одну активистку — за участие в аналогичном шествии 14 апреля.

В апреле этот же суд также по ст. 23.34 КоАП оштрафовал 16 активистов: десять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одну активистку — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

С 3 мая возле предприятия круглосуточно, сменяя друг друга, дежурят активисты. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, уже фактически работает и выбрасывает в воздух вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие уже полноценно выпускает продукцию. Противники завода фиксируют факты, по их мнению, подтверждающие это, и направляют обращения о нарушениях в соответствующие инстанции.

Напомним, почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода . За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну.