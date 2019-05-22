По ведру в сутки. В деревне в Могилевском районе почти месяц нет воды

Источник материала: Tut.by

12 литров воды на человека в день получают жители деревни Новоселки Могилевского района. Почти месяц люди тут живут без колонок. Проблема не нова — проявляется каждый год с началом теплого сезона, когда в деревню на лето приезжают дачники. Разбор воды увеличивается в разы: старая скважина с такими объемами не справляется. В результате вся деревня страдает от засухи, сообщает ОНТ.

Колонки в Новоселках окончательно пересохли 28 апреля. Для семьи Гирдюк такая ситуация преодолима с трудом: Юрий передвигается в инвалидной коляске и теперь, чтобы элементарно принять душ, нужно вызывать соцработника, который отвезет мужчину в город помыться. По его словам, летом проблемы с водой повторяются каждй год вот уже 9 лет подряд.

Каждое утро новоселковцы выставляют за ворота ведра, чтобы получить 12 литров воды в сутки на человека — таков лимит. И в него, конечно, никто не укладывается, потому что нужно и посуду помыть, и постирать.

Полив огорода — и вовсе роскошь. С мыслью о том, что палисадники в этом сезоне не расцветут, сельчане уже смирились. Думают, только бы грядки с клубникой и овощами сохранить. Кто может — ходит за водой на речку, пенсионеры просто ждут дождя.

Из года в год с приездом дачников население в Новоселках прирастает. В полтора-два раза увеличивается и потребление воды, а старая скважина нагрузку не выдерживает. Ее пробурили 40 лет назад, чтобы снабжать водой ферму местного сельхозпредприятия (оно и обслуживало скважину). Пятью годами позже к этому водопроводу подключили Новоселки. С годами грунтовые воды упали, и скважина начала пересыхать. Теперь воды нет ни на ферме, ни в деревне. Новый насос за 1 100 рублей не помог — в скважине нет воды, только песок.

Районные власти обещали пробурить для деревни персональную скважину, но денег на работы так и не нашли. Два дня назад ответственность за воду в деревне с сельхозпредприятия сняли. Теперь ей должен заняться районный жилкомхоз. Но на баланс скважину здесь принимать не спешат.

Директор жилкомхоза Могилевского района Владимир Ващило говорит, что сначала специалисты по бурению определят, сможет ли скважина (если ее отремонтировать) бесперебойно поставлять воду и на ферму, и в деревню. Если нет, нужно бурить новую — а это будет стоить от полутора миллионов рублей.