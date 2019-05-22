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Сват простил свата за поножовщину на свадьбе в Витебске. А суд - нет, и дал 11 лет

23.05.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска, ударивший ножом свата на свадьбе и угрожавший убийством еще одному мужчине, получил 11 лет колонии, сообщает портал vitebsk.biz.

Около года назад на отдыхе в Египте 30-летняя витеблянка познакомилась с парнем из Брестской области. Курортный роман перетек в серьезные отношения. Свадьбу решили сыграть в Витебске. Основные организационные хлопоты взяла на себя семьи невесты, а родители жениха помогали материально.

Парень и девушка поженились в январе этого года. После торжества родители молодоженов поехали ночевать на съемную квартиру. Там же находился и водитель, который привез родню жениха из Брестской области в Витебск. Он смотрел телевизор, сватьи пошли спать, а сваты отправились на кухню — продолжить застолье.

Выпив, отчим невесты и отец жениха начали спорить: кто больше старался при подготовке к свадьбе. Конфликт закончился поножовщиной.

— Отчим невесты молча нанес удар ножом в шею отца жениха. Это произошло на глазах у водителя, который закричал: «Что ты творишь?». В ответ он услышал: «Его зарезал и тебя зарежу», — рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

Затем папа невесты достал из-за спины руку со вторым ножом и пытался ударить им водителя. Тот, взяв подушку, защищался. Но обвиняемый все же ранил водителя в предплечье. Мужчина побежал в ванную, чтобы остановить кровь. Вскоре водитель увидел, что отчим невесты пытается еще раз ударить ножом отца жениха. Тогда водитель набросился на агрессора, повалил его, прижав к полу.

От шума проснулись женщины. Они вызвали милицию и скорую.

Обвиняемый признал вину частично. Пострадавшие простили его, на строгой мере наказания не настаивали, претензий к нему не имели. Сейчас здоровью жертв ничего не угрожает.

За покушение на убийство двух человек отчим невесты приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

 
Теги: Витебск
 
 
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Выпив, отчим невесты и отец жениха начали спорить: кто больше старался при подготовке к свадьбе. Конфликт закончился поножовщиной.
 
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