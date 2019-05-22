Конюк рассказал, почему выступает за публикацию деклараций высоких чиновников

Источник материала: Tut.by

Генпрокурор Александр Конюк рассказал, почему Генпрокуратура выступает за публикацию деклараций чиновников, занимающих высокие посты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Генпрокуратура внесла предложение публиковать в отрытом доступе декларации о доходах и имуществе, которые заполняют чиновники на высоких постах.

— Президент говорил о том, что люди должны знать о чиновниках: что у них есть, за что они живут, какие у них строения, машины и т.д. Это нормальная мировая практика, ничего удивительного здесь нет, — объяснил Александр Конюк и привел пример: — Смотрю сайты, российские, украинские, там видно, что есть у президента, у Зеленского.

По его словам, в предложении о публикации деклараций речь идет о «людях, которые занимают государственные посты», и сотрудниках исполкомов, и милиции, и прокуроров, и судей и др.

Однако, по мнению генпрокурора, при обнародовании документов нужно соблюдать этические нормы.

— Когда публикуются персональные данные, указывается окно квартиры, где живет сын чиновника, указывается, где живет мать, — для чего это надо? Это, что, наводка? Важна корректность информации, — заметил Конюк.

Как объяснил генпрокурор, речь, например, идет о публикации стоимости недвижимости, но не адреса.

— Александр Владимирович, а вы публично готовы показать свою декларацию, рассказать, какое у вас имущество, машина?

— Конечно, у меня КIA Sorento 2011 года. Ей 8 лет, нормальная машина, мне нравится.

Также генпрокурор рассказал, что ведомство внесло предложение проверять на полиграфе сотрудников правоохранительных органов и чиновников, входящих в реестр главы государства.