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Дожди и до +24°С ожидается в Беларуси в выходные

23.05.2019 12:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, в отдельных районах возможны грозы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси преобладала по-летнему теплая погода. Температурный фон за первую половину недели на 3-7 градусов превысил климатическую норму. Но в предстоящие дни погода начнет меняться, уже в пятницу днем территория Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 24 мая, ожидается неустойчивая погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. В дневные часы грозы будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 27.

В субботу, 25 мая, атмосферный фронт сместится на юго-восток страны, и вслед за ним начнет поступать более прохладный воздух. Местами по Беларуси, а днем по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, по северо-западу страны - плюс 8-9. Днем будет 17-24 градуса тепла.

В воскресенье, 26 мая, ночью будет преимущественно без осадков. Днем под влиянием малоактивного фронта местами, в основном по западной части Беларуси, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-востоку страны - плюс 12-13. Днем будет от плюс 15 по северо-западу до 23 градусов тепла по юго-востоку страны.

В понедельник, 27 мая, ночью погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, днем скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем по стране будет 15-22 градуса тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, в отдельных районах возможны грозы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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