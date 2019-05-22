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Генпрокурор объяснил, как осужденные за коррупцию смогут освободиться раньше
23.05.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный прокурор Александр Конюк рассказал, как смогут осужденные за коррупцию освободиться раньше срока после того, как
Некоторые фигуранты громкого «дела медиков» уже не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение — это запретил антикоррупционный декрет президента. Получается, что убийца может выйти из колонии раньше срока, а осужденный за коррупцию — нет? Генпрокурор Александр Конюк после заседания в парламенте объяснил журналистам, почему это не так.
По его словам, у осужденных за коррупцию по-прежнему остается возможность просить помилования президента. И эта возможность, по сути, заменит процедуру УДО — как выразился генпрокурор, «поднимет его планку». То есть к осужденным за коррупцию будут применять «индивидуальный подход».
— Я принимал решения по УДО. Информация, которая содержится в прошениях, часто необъективная, приходится перепроверять. А сейчас эта проверка будет проходить на самом высоком уровне.(…) Мы говорим, что увеличивается количество коррупционных преступлений, но в то же время их немного. На год — 2000. Мы в состоянии все 2000 преступлений отследить, принять по ним решения. Если человек заявляет ходатайство о помиловании на имя президента, начинается серьезная процедура (…) Есть комиссия по помилованию при президенте, и все органы, — прокуратура, МВД, Верховный суд, если надо — и КГБ подключится — высказывают свое мнение по этому поводу. Если человек выполнил все нормы, то президент как правило не отказывает.
По данным генпрокурора, никто из фигурантов громкого «дела медиков» о помиловании президента пока не просил.
— Только начинают дела поступать в суды, а еще идет процесс кассации, апелляции. Как правило, сначала завершают процесс, потом обращаются к президенту.
Напомним, в «деле медиков» было
28 января 2019 года суд вынес
По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий
Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий —
Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак
Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска
Главврача Минской областной больницы Андрея Королько
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Генеральный прокурор Александр Конюк рассказал, как смогут осужденные за коррупцию освободиться раньше срока после того, как декрет президента запретил им...
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