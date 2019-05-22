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На поддержку одаренных учащихся и студентов выделят около 990 тысяч рублей из фонда президента

23.05.2019 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одаренных учащихся и студентов поощрят стипендиями из специального фонда президента, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Для 191 студента учреждений высшего образования за высокие результаты в учебе и научной деятельности назначены стипендии президента на второй семестр 2018/2019 учебного года. Денежными премиями поощрены также 117 учащихся, которые победили на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

По распоряжению Александра Лукашенко на финансирование в нынешнем году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около 990 тысяч рублей из резервного фонда президента.

 
 
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Одаренных учащихся и студентов поощрят стипендиями из специального фонда президента.
 
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