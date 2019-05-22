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На поддержку одаренных учащихся и студентов выделят около 990 тысяч рублей из фонда президента
23.05.2019 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одаренных учащихся и студентов поощрят стипендиями из специального фонда президента, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Для 191 студента учреждений высшего образования за высокие результаты в учебе и научной деятельности назначены стипендии президента на второй семестр 2018/2019 учебного года. Денежными премиями поощрены также 117 учащихся, которые победили на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.
По распоряжению Александра Лукашенко на финансирование в нынешнем году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около 990 тысяч рублей из резервного фонда президента.
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Одаренных учащихся и студентов поощрят стипендиями из специального фонда президента.
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