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Шуневич: лейтенант Потапович покончил с собой

23.05.2019 12:32 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр внутренни дел Беларуси подтвердил, что смерть лейтенанта Евгения Потаповича не была насильственной: он покончил с собой, и эта версия остается приоритетной для правоохранителей. Что касается облавы на цыган, то действия правоохранителей министр находит правомерными.

Игорь Шуневич, выступая в Палате представителей, заявил, что на данный момент основной версией произошедшего в Могилеве ЧП является самоубийство. Шуневич отметил, что к таким выводам пришли эксперты. Сам министр также подчеркнул, что для него лично версия с добровольным уходом сотрудника ГАИ из жизни является единственной приоритетной. 

Что касается извинений перед цыганами, на которых после ложного сообщения погибшего лейтенанта сотрудники милиции устроили настоящую облаву, то их от МВД ромы, судя по всему, не дождутся.

На вопрос, не опасается ли глава МВД, что за это его могут обвинить в ксенофобии, Шуневич ответил: «Это не раз пытались сделать. Я рассматриваю любое свое высказывание как с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей».

Напомним, что правозащитники требуют Генпрокуратуру разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных людей.

16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось. 20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Сообщение о похищении цыганами и авто с российскими номерами, по мнению СК, он выдумал, чтобы его тело быстрее нашли.

 
Теги: Могилев
 
 
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Министр внутренни дел Беларуси подтвердил, что смерть лейтенанта Евгения Потаповича не была насильственной: он покончил с собой, и эта версия остается...
 
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