Шуневич: лейтенант Потапович покончил с собой

Министр внутренни дел Беларуси подтвердил, что смерть лейтенанта Евгения Потаповича не была насильственной: он покончил с собой, и эта версия остается приоритетной для правоохранителей. Что касается облавы на цыган, то действия правоохранителей министр находит правомерными.

Игорь Шуневич, выступая в Палате представителей, заявил, что на данный момент основной версией произошедшего в Могилеве ЧП является самоубийство. Шуневич отметил, что к таким выводам пришли эксперты. Сам министр также подчеркнул, что для него лично версия с добровольным уходом сотрудника ГАИ из жизни является единственной приоритетной.

Что касается извинений перед цыганами, на которых после ложного сообщения погибшего лейтенанта сотрудники милиции устроили настоящую облаву, то их от МВД ромы, судя по всему, не дождутся.

На вопрос, не опасается ли глава МВД, что за это его могут обвинить в ксенофобии, Шуневич ответил: «Это не раз пытались сделать. Я рассматриваю любое свое высказывание как с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей».

Напомним, что правозащитники требуют Генпрокуратуру разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных людей.