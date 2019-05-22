С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину. Идеолог: «Не представляет никакой ценности»

Источник материала: Tut.by

Памятник Ленину с центральной площади Сморгони вывезли месяц тому назад. Сначала шла речь о том, что памятник после реставрации вернут на место. Но вскоре снесли и пьедестал.



Фото: shliah.by

Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова пояснила «Нашай Нiве», что бетонный памятник сейчас действительно реставрируют.

«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться. Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого — и думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги. Или — делать формовку из цемента»

После того как работы будут завершены, власти обещают вернуть памятник: «Его никто не будет разрушать и уничтожать. Проведем общественное обсуждение и вместе со сморгонцами решим, в каком месте установить Ленина», — рассказала Анна Джумкова.

«В ноябре в Сморгони пройдут областные „Дожинки“, поэтому к ним и площадь, и город в целом ожидает серьезный ремонт», — обещает Анна Джумкова.