ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину. Идеолог: «Не представляет никакой ценности»

23.05.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Памятник Ленину с центральной площади Сморгони вывезли месяц тому назад. Сначала шла речь о том, что памятник после реставрации вернут на место. Но вскоре снесли и пьедестал.


Фото: shliah.by

Начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова пояснила «Нашай Нiве», что бетонный памятник сейчас действительно реставрируют.

«Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем стал разрушаться. Было два варианта. Или покрывать памятник металлом, что очень дорого — и думаю, люди бы не поняли, если бы мы потратили деньги на это. Сегодня есть более востребованные сферы, где нужны бюджетные деньги. Или — делать формовку из цемента»

После того как работы будут завершены, власти обещают вернуть памятник: «Его никто не будет разрушать и уничтожать. Проведем общественное обсуждение и вместе со сморгонцами решим, в каком месте установить Ленина», — рассказала Анна Джумкова.

«В ноябре в Сморгони пройдут областные „Дожинки“, поэтому к ним и площадь, и город в целом ожидает серьезный ремонт», — обещает Анна Джумкова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала шла речь о том, что памятник после реставрации вернут на место. Но вскоре снесли и пьедестал.
 
Новости дня
Новости общества
 
Шуневич: лейтенант Потапович покончил с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика