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«В Беларуси пожилых людей больше, чем детей». Сеть аптек обучила пенсионеров и готова дать им работу

23.05.2019 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Галынский по образованию инженер, успел поработать в науке и бизнесе. Ближе к пенсии найти работу стало все сложнее. Говорит, наниматели настораживаются, как только видят в резюме возраст — старше 55 лет. В начале года Юрий увидел, что сеть аптек ADEL набирает группу пенсионеров, чтобы обучить их и дать работу. Конкурс был — 30 человек на место! Наш герой был единственным мужчиной в группе. Впереди — новая работа, и как говорит он сам, новая жизнь.


Юрий Галынский был единственным мужчиной на курсе, но говорит, что чувствовал себя прекрасно — команда подобралась дружная, мотивированная. Фото Александр Аксенник

Проект по обучению пенсионеров с дальнейшим трудоустройством — новый для Беларуси. Сотрудники фармацевтического холдинга «Аптека групп» признаются, что скепсиса хватало. С одной стороны, прекрасная цель — бороться с эйджизмом, помочь людям, которые могут и хотят работать, быть полезными и активными. С другой стороны — стереотип о том, что человек в возрасте уже не справится с поставленными задачами.

— Это проект первый в Беларуси, но не в мире, — говорит председатель совета директоров холдинга Леонид Томчин. — Во многих странах крупные компании выступают за борьбу с возрастными стереотипами. Важно понимать, что речь не о благотворительности. Мы видим сотрудников старшего возраста на ключевых позициях и уверены в их эффективности.


Участница Злата Шибко (в центре) говорит, что проект помог, в том числе, адаптироваться к новым условиям рынка труда. Платить выпускникам будут столько же, сколько обычным сотрудникам. Но и конкуренция среди них будет та же. Фото Александр Аксенник

После экзамена специалисты с фармацевтическим образованием смогут работать провизорами, специалисты с образованием в других сферах — администраторами торговых залов аптек. Средний возраст участников проекта — 65 лет, самой взрослой участнице — 74 года. Заявки подали около 500 претендентов, в первую группу отобрали 15 человек, 12 из них дошли до финала. Люди приходили из разных сфер — торговля, сфера обслуживания, финансы и даже авиация, у большинства — высшее образование.

— В ближайшее время на 40% будет сокращен набор на фармацевтические факультеты, дефицит кадров на рынке мы отмечаем уже сейчас, — отмечает Юлия Шпак, куратор проекта, руководитель направления по внешним коммуникациям холдинга. — При этом в Беларуси уже пожилых людей больше, чем детей. Это однозначно отразится на рынке труда. Сегодня провизоры в возрасте, с большим опытом, без проблем могут найти работу. Но если они видят, что в компании предоставляют особые условия, коллектив принимает любой возраст коллеги, это откликается у претендентов на работу. После того, как появилась информация о нашем проекте, значительно увеличились отклики по вакансиям нашей компании.


Юлия Шпак (справа) говорит, что опрос действующий сотрудников показал, что они хорошо относятся к участникам проекта, отмечают их инициативность, поэтому готовы им помогать и работать вместе. Фото Александр Аксенник

— На самом деле люди не должны делиться по возрасту, — считает Леонид Томчин. — Можно в 80 лет быть более инициативным, трудоспособным и жизнелюбивым, чем в 20. Достижения наших учеников — тому подтверждения.

Участники сдавали тесты после каждого пройденного курса. Кураторы проекта ожидали, что средний результат будет 80%, как у действующих сотрудников компании, но студенты по многим предметам показали 100%.


На вручении дипломов об окончании курса многие отмечали, что чувствуют себя, будто окончили еще один университет. Фото Александр Аксенник

— Самая большая сложность — это скепсис, который мы слышали со стороны и который был в нас самих, — не скрывает преподаватель и куратор проекта Лариса Климова. — Признаюсь, была доля недоверия, что люди в возрасте не смогут активно и эффективно работать. Я честно предупреждала, что администраторы в залах — постоянно на ногах, нужно быть приветливым, всегда помочь покупателю, ведь администратор — лицо компании. Но в процессе общения я увидела, сколько энергии, жизнелюбия, нерастраченных сил у наших студентов. Хочу сказать компаниям, которые захотят повторить наш опыт, отодвиньте свой скепсис в сторону, попробуйте поработать с людьми старше 55 лет. У них есть опыт, мотивация и желание работать.


Участники проекта «Старший специалист». Выпускники, которые пройдут 3-месячный испытательный срок, в сентябре смогут стать новыми сотрудниками сети аптек. Фото Александр Аксенник

Проект поддержала президент Международной федерации фитнеса Беларуси Наталья Новожилова, многие студентки ходят к ней на фитнес.

— Знаете, если женщина за тренировку приседает по сто раз, то поверьте, у нее еще очень много сил, — отметила Наталья — На пенсию их отправило государство, но не они сами. Мне самой будет 65 лет, я уже давно формально пенсионерка, но каждый раз, когда это слышу, мне хочется обернуться, посмотреть, о ком это идет речь. У людей после 50 еще огромный потенциал, не использовать это и по-человечески, и по-коммерчески просто неправильно. Было бы здорово, чтобы и другие компании переняли эту практику.

 
 
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Конкурс на место был более 30 человек. После испытательного срока участники смогут выйти на работу.
 
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