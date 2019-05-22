ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сувенирная продукция II Европейских игр поступила в онлайн-продажу

23.05.2019 13:36 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Сувенирная продукция II Европейских игр поступила в онлайн-продажу
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовали онлайн-продажи официальной сувенирной продукции II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Руководство оргкомитета выбрало партнера для заключения соответствующего соглашения - онлайн-гипермаркет 21vek, который выступит платформой для размещения сувенирной продукции с возможностью дальнейшего совершения покупки.

В официальный сайт II Европейских игр интернет-магазин интегрирован в виде специально обозначенной кликабельной кнопки. Таким образом, приобретать огромный ассортимент продукции, предлагаемой организаторами континентального форума, станет еще удобнее. Каждый товар имеет фото и описание, что облегчает выбор.

Возможна доставка в любую точку страны. Это особенно удобно для тех, кто не может попасть на арены или в магазины, где продается сувенирная продукция мультиспортивного форума.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовали онлайн-продажи официальной сувенирной продукции II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В Беларуси пожилых людей больше, чем детей». Сеть аптек обучила пенсионеров и готова дать им работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика