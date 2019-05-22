Сувенирная продукция II Европейских игр поступила в онлайн-продажу

Источник материала: БелТА

Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовали онлайн-продажи официальной сувенирной продукции II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Руководство оргкомитета выбрало партнера для заключения соответствующего соглашения - онлайн-гипермаркет 21vek, который выступит платформой для размещения сувенирной продукции с возможностью дальнейшего совершения покупки.

В официальный сайт II Европейских игр интернет-магазин интегрирован в виде специально обозначенной кликабельной кнопки. Таким образом, приобретать огромный ассортимент продукции, предлагаемой организаторами континентального форума, станет еще удобнее. Каждый товар имеет фото и описание, что облегчает выбор.

Возможна доставка в любую точку страны. Это особенно удобно для тех, кто не может попасть на арены или в магазины, где продается сувенирная продукция мультиспортивного форума.-0-