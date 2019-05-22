«В семье родился ребенок. Первый год вместе…»

Источник материала: Единство

Родительская любовь сродни Божеской, она – из самого сердца. Мать и отец любят своего ребенка просто потому, что это их дитя. И ребенок никогда не захочет других родителей: он любит их такими, какие они есть, безоглядно и доверчиво. Переживание счастья рождения ребенка – это, пожалуй, самое радостное событие в жизни человека. Однако точно можно сказать, что жизнь родителей до рождения ребенка и жизнь после – это две разные жизни. Особенно нелегким бывает первый год «втроем».

Позаботимся о себе

Первое, что нужно молодой маме – это позаботиться о себе, сохранить себя, стать себе другом. Приободрите себя, когда вам будет казаться, что всех дел не переделаешь. Любите себя из последних ваших сил. Ищите для себя маленькие удовольствия, делайте себе подарки, что будет являться хорошей профилактикой депрессивных состояний. Прогулки в светлое время дня и вообще много света поднимут уровень гормона хорошего настроения – серотонина. Музыка, любимые занятия, смешные передачи помогут отвлечься от пессимистичных мыслей. По мнению разных исследователей, от 20 до 65% женщин страдают от послеродовой депрессии, что омрачает радость материнства. У некоторых она длится несколько недель, у других - до года. Если депрессивное состояние после года не проходит, то необходима медицинская помощь. Не нужно этого пугаться, любой человек может попасть в трудную ситуацию. Знать симптомы послеродовой депрессии и понимать, что она пройдет, что это временно, обязательно нужно. Если молодая мама не осознает, что причина беспокойства, сниженного настроения, апатии, обусловлены физиологией, то она будет искать причины этого в поведении близких людей или обвинять себя. В период послеродовой депрессии, как и в любой депрессии, притупляется способность радоваться, любить. И женщина в недоумении: какая же она плохая мать, что она не чувствует сильной любви к ребенку, которого так ждала, а вместо радости – опустошение. Может появляться чрезмерная плаксивость, вечно унылое настроение. Делать ничего не хочется, «прямо руки опускаются». И одной скучно, и любое общение напрягает. Конечно, такая мрачная картина бывает далеко не всегда. Восстановится гормональный статус, придет в норму уровень необходимых минералов в организме, и женщина станет такой, как и была до родов. Вернется работоспособность и энергичность. Но в первый год нужно обязательно заботиться не только о ребенке, но и о себе. Ради него полюбить себя.

Что самое важное для ребенка?

Конечно, очень важна забота о ребенке, уход за ним. Но не менее важно общение с малышом. В младенчестве у ребенка формируется так называемое правдоверие – основа доверия или недоверия к миру. Если мать учитывает потребности ребенка, в дальнейшем у человека формируется жизненная установка, которую Эйнштейн назвал «дружественна ли ко мне Вселенная». И правда, в период симбиоза матери и ребенка (до 6 месяцев) мать для него и впрямь Вселенная, олицетворение любви. Пытайтесь понять ребенка – ребенок не плачет просто так, что-то его беспокоит. Почаще берите малыша на руки, обнимайте, играйте с ним, кормите ребенка грудью. Говорите ласковые слова, пойте песенки, читайте книги. Любите ребенка безусловно – независимо от его внешности, способностей, достоинств и недостатков.

Папа может!

Не секрет, что традиционно воспитанием и уходом за детьми в основном занимаются женщины, мамы. Между тем, отцам тоже хочется быть хорошими родителями, чувствовать свою значимость для семьи. Ведь отцовство – не только обязанность, но и право, радость, гордость в жизни мужчины. Мировой педагогический опыт свидетельствует в пользу воспитателей мужчин. Мужчины менее тревожны, следовательно, дают больше свободы ребенку, редко склонны к истерическим реакциям. Их требования более последовательны и мотивированы. В мужчине дольше сохраняется склонность к играм и экспериментам: с прогулки папы с детьми возвращаются с грязными руками и порванными штанами, зато со счастливыми лицами.

Если молодой отец по паспорту взрослый человек, а по существу ребенок, то в первый год жизни «втроем» он будет ревновать. Иногда это приобретает смешные формы. Взрослый человек вдруг начинает вести себя как ребенок, требовать к себе внимания, как маленькая деточка. Есть мужчины, которые очень не терпят неудобств, а ребенок в первый год – это неудобства. И вместо любви родной отец испытывает раздражение, когда сын или дочь плачет, не дает выспаться, требует постоянного внимания. И никакого отцовского инстинкта у такого мужчины не возникает. Но укорять мужчину в этом случае нельзя, потому что его раздражение еще больше усилится. Ведь когда тебя насильно заставляют кого-то любить, любить этого человека категорически не хочется. Поэтому лучше пойти другим путем.

Важна верная позиция женщины, молодой мамы в первый год жизни «втроем». Традиционно муж в этот год отодвигается, его «переводят на второй план». Часто можно наблюдать такую картину: молодая мать упрекает новоиспеченного отца за то, что он мало уделяет внимания ребенку, но как только тот пытается приблизиться к малышу, взять его на руки, слышит: «Не так берешь, ой, уронишь, осторожнее, какой ты неуклюжий…» Такой подход приводит к совершенно противоположному результату. Поэтому очень важно в первый год стать посредником между отцом и его ребенком. Обратите внимание мужа, как ребенок похож на него, как он радуется ему. Не бойтесь давать на руки. Трогательное, доверчивое существо завоюет сердце самого неприступного мужчины. Привлекайте мужа к общению с ребенком, когда ребенок весел, улыбается. Приучайте отца к ребенку и ребенка к отцу. Дайте ему почувствовать, что это его сын или дочь. И тогда ухаживать за ребенком он будет как за любимым существом, с удовольствием, а не с раздражением. Для счастья семьи в первый год вашей жизни «втроем» не пожалейте сил для формирования контакта отца и ребенка.

Татьяна Клюня, психолог ГУ «ТЦСОН Борисовского района».

Специалисты ГУ «ТЦСОН Борисовского района» оказывают психологическую, юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия. Наш адрес: ул. 50 лет БССР, 27а. Тел. психолога 73-45-54.

Если Вы стали жертвой торговли людьми, насилия в семье, у Вас есть возможность получить услугу временного приюта. Справки по тел.: 74-19-25 (понедельник-пятница, с 08.00 до 17.00).

Вы можете задать вопрос психологу по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Экстренная служба психологической помощи «Телефон доверия» 73-11-11 (по будним дням с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), мобильный 8(044)557-16-06 (по будним дням с 8.00 до 17.00).