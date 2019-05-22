Подарили икону Божией Матери «Млекопитательница»

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В этот день вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц – Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных. Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи, поэтому в 2019 году он отмечался 12 мая.

Мироносицы – это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине – Марии Магдалине.

В Борисовском родильном доме состоялся концерт образцового коллектива скрипачей «Анима» ГУО «Борисовская музыкальная школа искусств».

С праздником всех собравшихся поздравил духовник Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Дорошенко. Он напомнил присутствующим историю возникновения и традиции, связанные с этим днем.

По окончанию концерта с приветственным словом выступил главный врач родильного дома Александр Валерьевич Шипуло.

Во второй части мероприятий ожидался приезд в Борисовский родильный дом епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, для передачи в дар Борисовскому родильному дому икону Божией Матери «Млекопитательница».

Сотрудники, представители администрации, во главе с Александром Валерьевичем Шипуло, пациенты отделений и прихожане Борисовских храмов собрались на крыльце гинекологического корпуса в ожидании встречи с владыкой. Икону Божией Матери торжественно внесли в актовый зал родильного дома.

Ко всем собравшимся обратился епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, поблагодарив руководство и сотрудников за их нелегкую работу и ответственность при исполнении врачебного долга, и наградил УЗ «Борисовский родильный дом» архиерейской грамотой. Затем владыка Вениамин пригласил всех к совместной молитве Пресвятой Богородице.

По окончании молебна владыка Вениамин рассказал об иконе Божией Матери «Млекопитательница» и объяснил с какими просьбами могут обращаются молящиеся к Пресвятой Богородице перед иконой ее «Млекопитательница».

С пасхальным крестным ходом с образом иконы Божией Матери «Млекопитательница» вокруг здания гинекологического и акушерского корпусов все собравшиеся переместились на второй этаж женской консультации №2, где все желающие смогли приклониться к иконе.

Икона Божией Матери «Млекопитательница» будет пребывать постоянно в Борисовском родильном доме, чтобы каждая беременная или уже родившая женщина могла испросить у Пресвятой Богородицы помощи.