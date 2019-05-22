ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подарили икону Божией Матери «Млекопитательница»

23.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В этот день вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц – Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных. Русская Православная Церковь чтит память этих женщин во второе воскресенье после Пасхи, поэтому в 2019 году он отмечался 12 мая.

Мироносицы – это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине – Марии Магдалине.

В Борисовском родильном доме состоялся концерт образцового коллектива скрипачей «Анима» ГУО «Борисовская музыкальная школа искусств».

С праздником всех собравшихся поздравил духовник Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Дорошенко. Он напомнил присутствующим историю возникновения и традиции, связанные с этим днем.

По окончанию концерта с приветственным словом выступил главный врач родильного дома Александр Валерьевич Шипуло.

Во второй части мероприятий ожидался приезд в Борисовский родильный дом епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, для передачи в дар Борисовскому родильному дому икону Божией Матери «Млекопитательница».

Сотрудники, представители администрации, во главе с Александром Валерьевичем Шипуло, пациенты отделений и прихожане Борисовских храмов собрались на крыльце гинекологического корпуса в ожидании встречи с владыкой. Икону Божией Матери торжественно внесли в актовый зал родильного дома.

Ко всем собравшимся обратился епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, поблагодарив руководство и сотрудников за их нелегкую работу и ответственность при исполнении врачебного долга, и наградил УЗ «Борисовский родильный дом» архиерейской грамотой. Затем владыка Вениамин пригласил всех к совместной молитве Пресвятой Богородице.

По окончании молебна владыка Вениамин рассказал об иконе Божией Матери «Млекопитательница» и объяснил с какими просьбами могут обращаются молящиеся к Пресвятой Богородице перед иконой ее «Млекопитательница».

С пасхальным крестным ходом с образом иконы Божией Матери «Млекопитательница» вокруг здания гинекологического и акушерского корпусов все собравшиеся переместились на второй этаж женской консультации №2, где все желающие смогли приклониться к иконе.

Икона Божией Матери «Млекопитательница» будет пребывать постоянно в Борисовском родильном доме, чтобы каждая беременная или уже родившая женщина могла испросить у Пресвятой Богородицы помощи.

http://neostar.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая в Борисовском родильном доме состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню памяти святых жен-мироносиц.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и до +24°С ожидается в Беларуси в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские сумки интернет распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика