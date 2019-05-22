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«Как пациент готов за него подписаться». Замглавврача медцентра МТЗ приговорили к 7,5 годам

23.05.2019 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 23 мая, суд Фрунзенского района Минска огласил приговор Сергею Семижону. Его признали виновным в получении взятки в 28 тысяч и приговорили к лишению свободы. Выступая с последним словом, замглавврача медцентра МТЗ признался, что впервые в жизни оказался в столь тяжелой ситуации, и назвал это «бесконечным стыдом».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Судебное заседание по очередному «делу медиков» длилось почти месяц. Сергей Семижон признал вину частично, он не отрицал взятки, но настаивал: «единого умысла не было». Еще во время предварительного расследования замглавврач медцентра МТЗ погасил ущерб, вернув 28 тысяч долларов, которые получил в качестве взяток.

 — Я хочу сказать, что глубоко раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у своих коллег, семьи, добрых людей, что заставил вас страдать. Это бесконечный стыд, который впервые испытываю за свои 56 лет жизни, — говорил во время последнего слова Сергей Семижон.

Прокурор Жанна Баранова просила суд признать врача виновным и приговорить к 7,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Суд удалился в совещательную комнату и сегодня огласил приговор. Семижон признан виновным по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

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Увидев на сайте TUT.BY материал из зала суда, с редакцией связался Алексей Черепок, бывший сотрудник МТЗ. Мужчина сразу предупреждает: с Сергеем Семижоном его не связывают ни финансовые, ни дружеские отношения. Вот уже много лет он просто благодарный пациент.

— Я готов подписаться за Сергея Ефимовича. Как говорят у нас в деревне, это врач, который «делал все по толку», — рассказывает Алексей Черепок. — Долгое время у меня были приступы удушья и никто не мог помочь, пока не попал на прием к Сергею Семижону. Он быстро направил меня к аллергологу, где определили — у меня бронхиальная астма и аллергия, я смог оперативно начать лечение. И потом каждый полгода приходил на плановой осмотр к Сергею Ефимовичу. Я забыл, что такое ингалятор и удушье. Семижон — это врач, который всегда уважительно и хорошо относился к пациентам, при нем преобразился медицинский центр МТЗ, я же помню, каким он был в 90-е годы. Теперь здесь есть платные услуги по доступной цене, я и маму, и тещу туда привозил на обследование. Все оперативно и на уровне.

Выступая в суде в качестве свидетелей, бывшие подчиненные Семижона рассказывали, при нем заработная плата стала выше, центр начал закупать современное оборудование, а после его задержания сотрудники стали увольняться.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, это уже не первый приговор по «делу медиков». Бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько за получение взятки в 2 тысячи долларов приговорили к 2,5 года «домашней химии». По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы. Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет. Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. А главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам. Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 23 мая, суд Фрунзенского района Минска огласил приговор Сергею Семижону. Его признали виновным в получении взятки в 28 тысяч и приговорили к лишению...
 
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