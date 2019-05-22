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Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

23.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества», передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

«Белорусский международный медиафорум — знаковое событие в общественно-политической жизни страны. Одна из его целей — концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира», — подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

Впервые этот форум проводится в одном из регионов Беларуси. Нынешней его площадкой выбран Брест. «Это не случайно. Во-первых, текущий год — год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во-вторых, Брест первым принял эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира». В-третьих, город отмечает тысячелетие. Это возможность показать участникам форума (многие не первый раз приехали в Беларусь) другие регионы нашей страны, — сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. — Программа мероприятия насыщенная. После пленарного заседания будет работа в секциях, панельные дискуссии. Так или иначе, они все связаны с социальными сетями, интернет-пространством, блогосферой. Больше всего бесед будет о социальной ответственности журналистов, о том, как мы можем сделать мир лучше, что значит наша профессия сегодня».

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

XIV Белорусский международный медиафорум собрал более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. Участники сегодня подискутируют о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудят современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов. В Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина 24 мая состоится Летняя школа журналистики, во время которой эксперты пообщаются со своими молодыми коллегами, дадут мастер-классы. Также в этот день пройдет круглый стол «Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы».

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

Гостям мероприятия представится возможность поближе познакомиться с жизнью Бреста, его достопримечательностями. «Мы стараемся диверсифицировать привлекательность города по различным направлениям, инвестиции в него исчисляются сотнями миллионов долларов. Мы хотим позиционировать Брест как современный город, развитие которого олицетворяет в целом развитие Беларуси», — добавил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

Источник: БелТА
Фото Леонида Щеглова, Вадима Якубёнка

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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