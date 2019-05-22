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В Минске горит здание завода «Горизонт»
23.05.2019 15:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске горит здание завода «Горизонт». Об этом сообщают очевидцы.
По сообщениям очевидцев, из здания эвакуировали людей, на месте работают сотрудники «МЧС».
/Будет дополнено/
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В Минске горит здание завода «Горизонт». Об этом сообщают очевидцы
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