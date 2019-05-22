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В лесах Брестчины появились боровики и лисички

23.05.2019 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В полесских лесах на востоке Брестской области появились первые боровики, сообщили TUT.BY в Полесском аграрно-экологическом институте Национальной академии наук Беларуси.

Обычно боровики появляются в июне. В этом году из-за обильных осадков и теплой погоды в южных районах страны их находят уже со второй половины мая.

— Такая ситуация характерна для полесских районов, в которых всегда было мало грибов. Как правило, весенние «выскакивали» — и на этом грибной сезон заканчивался. Боровики в мае можно встретить нечасто. Такое случается, когда серию серьезных засух сменяет один-два дождевых сезона, — сообщил замдиректора по научной работе полесского аграрно-экологического института Виктор Демянчик.

По словам ученого, помимо традиционных весенних грибов в лесах Брестчины также можно найти лисички, но, как и с боровиками, "нужно места знать".

 
 
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Обычно боровики появляются в июне.
 
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