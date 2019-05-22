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Из Беларуси в Литву пытались ввезти систему запуска ракет
23.05.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовские таможенники предотвратили ввоз в страну из Беларуси компоненты системы запуска ракет, сообщило в четверг издание
По данным службы, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.
После осмотра груза инспекцией стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь в связи с запретами и ограничениями на ввоз военного оборудования.
Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас рассказал, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.
В Беларуси система экспонировалась на военной выставке MILEX в Минске. Из Китая в Минск ее привезли по железной дороге через Россию.
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По данным службы, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.
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