Из Беларуси в Литву пытались ввезти систему запуска ракет

Источник материала: Tut.by

Литовские таможенники предотвратили ввоз в страну из Беларуси компоненты системы запуска ракет, сообщило в четверг издание DELFI со ссылкой на Криминальную службу таможни Литвы.

По данным службы, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.

После осмотра груза инспекцией стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь в связи с запретами и ограничениями на ввоз военного оборудования.

Представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас рассказал, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.

В Беларуси система экспонировалась на военной выставке MILEX в Минске. Из Китая в Минск ее привезли по железной дороге через Россию.