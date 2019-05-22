Район на район. История Медвежино: бывшая деревня, Раковский тракт и упавший самолет

Источник материала: Tut.by

Как деревня в пригороде стала частью Минска и как рядом с ней рухнул самолет — вспоминает минчанка Лилия Петрова. Ее любимый микрорайон — Медвежино. Но пережить здесь довелось и радость, и страх.



Племянник Сережа показывает как раз то направление, где через несколько лет произойдет крушение самолета. Здесь и далее — фото из архива Лилии Петровой

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Как деревня Медвежино стала Минском

Медвежино сегодня — это переулок, оставшийся после сноса части улицы, а также лесопарк. А еще — людские судьбы и память.

В 1978 году в районной газете появилась информация о включении деревни Медвежино в состав города. Некоторые ошибочно называют еще и 1959 год, но это не про нас.

Медвежинцы вам растолкуют, что до 1978 года рождение, совершеннолетие, вступление в брак они регистрировали в Медвежинском сельсовете, а позже — в Ждановичском. Почта и фельдшерско-акушерский пункт находились в деревне Кунцевщина.

Был еще населенный пункт под названием Медвежино. Первый — ближе к центру (в районе улиц Куприянова, Карла Либкнехта, начала Харьковской, теперь там Маломедвежинский сквер). Второе Медвежино граничило с городскими окраинами на западе. Всего какой-то километр — и ты в городе. Или наоборот: всего ничего — и ты дома.



Квартал Медвежино в границах улиц Киреенко и Пономаренко. Скриншот: «Яндекс.Карты»

Но «всего ничего» — не для каждого медвежинца. Начало деревни было по современным ориентирам в районе остановки «Улица Киреенко». Последние дворы находились вблизи леса, в районе 20-й гимназии, 25-й детской поликлиники. Поворот налево от них вел к двум хуторам и озеру Крапивка. Лесные хутора относились к Медвежино и назывались по фамилиям их хозяев.

Небольшой поворот направо — и впереди виднелись четыре-пять домиков хутора Бор, который на картах начала 1960 годов будет обозначен как Красный Бор. Дальше — деревня Кунцевщина, одарившая своим названием улицу и микрорайон по соседству, забрав при этом исконное — топоним Барановщина.

И Барановщина, и Красный Бор находились на возвышенности. Самое высокое место когда-то было обозначено маячком в деревне Кунцевщина (теперь здесь костел). Рельеф — холмы и низины. Медвежино — в одной из таких низин. Низкие места весной и летом превращались в русла бурных рек, поэтому люди ставили свои дома на возвышенностях. Друг друга не теснили, места хватало.

Жизнь в Медвежино

В центре деревни была школа. Известно, что здание школы существовало уже в 1933 году. Старожилы говорили, что это было загородное имение пана Брамбальского. Или Абрамбальского? Жил же в Минске домовладелец с такой фамилией. Значит, год постройки мог быть более ранний.



Начало 60-х. В центре — директор школы Мефодий Ефимович (справа) и учитель начальных классов Яков Викентьевич. В руках и прическах некоторых детей (так они придумали) — цветы сирени. Здесь и далее фото из личного архива Лилии Петровой

Думаю, многие бабушки-дедушки рассказывают иногда своим внукам-правнукам о медвежинской школе, об учителях, одноклассниках.

А еще о природе: тополя, березы, дубы, сосны, ели, можжевельник, черешни с вишнями, яблони с грушами, кусты шиповника, спиреи, сирень украшали пришкольный участок и создавали эффект оазиса. Здесь — каждой птице свое время: хлопотали скворцы у своих домиков, захлебывались трелями соловьи, плакали иволги, пронзительно кричала сойка, снегири и синички трещали коробочками спиреи, объедались рябиной дрозды. И невозможно забыть изучающий тебя взгляд воробьиного сычика, выглядывающего из-под листьев сирени.



Новый век. Сирень цветет на месте прежней школы

Возле школы проходила дорога — пыльная летом, в сугробах — зимой, непролазная весной и осенью. Называли ее старым Раковским трактом. Родители и соседи подтверждали: да, было такое, при въезде в деревню стояла корчма, позже пустили автобусы. Я, конечно, верила, но представляла слабо. По этому бездорожью? Ну, в санях, телегах с лошадьми, но автобусы… Однако в 1970 годах, когда на улице Притыцкого велись ремонтные работы, старый тракт, как добрый трудяга конь, вытянул на себе транспортную проблему жителей западного пригорода Минска. Через Медвежино шли рейсовые автобусы.

Часть Раковского тракта видна на фото середины 70-х годов.



Насыпь у подножия горы (между столбами) называли мостиком. Во время весенней распутицы там выкладывали спасительный щит из досок — мостик, отсюда и название. На фото — лето. Вода хлынула через ров — будущую стройплощадку переулка Тимошенко



Вид на ту же местность. Еще светит солнце, но тучи сгущаются над рощицей. В переносном смысле тоже: теперь здесь три высотки по улице Тимошенко

Медвежинская дорога проходила ниже мостика, поэтому ее часто заливало водой. Да и водоемов хватало, природных и искусственных. В конце переулка — Медвежка, этот водоем местные считают истоком реки Мышки. Хотя у жителей бывшей Барановщины на этот счет может быть другое мнение.

Ближе к центру деревни — пруд («сажалка») с лугом. Здесь малышня и подростки играли в хали-хало, выбивалы, прятки. Ребята соорудили волейбольную площадку. Возле соседа Саши — он включал магнитофон — собиралась молодежь постарше, устраивала танцы. В почете у парней был футбол — для него было аж две площадки.

Несколько водоемов было у леса (там теперь налоговая инспекция) и в саду соседа (рядом с инфекционной больницей) — Крапивка.

С северной стороны между Медвежино и Барановщиной (теперь улицы Одинцова и Якубовского) был огромный карьер с островками и заводями. Это были наш пляж и бассейн.

Детство можно было назвать беззаботным. Прополоть грядки, накопать картошки, собрать в саду яблоки или ягоды, сводить на водопой коровку Зорьку, сгрести в копну сено, принести дров для печи — разве это заботы? Помощь родителям.

Родители работали: кто в городе на ближайших заводах и фабриках, кто в колхозе. Женщины вели домашнее хозяйство и между делом вышивали. Вышивки в деревянных рамках под стеклом были обязательным атрибутом домашней обстановки. Позже хозяюшки стали осваивать закатку овощей-фруктов, а до этого полки в кладовках ломились от различных варений.

Мужчины строили жилье. Это были отдельные дома или пристройки к родительским. Часто бывало так, что в работе принимала участие вся семья.

Молодежь после окончания школы устраивалась на работу или поступала в техникумы, вузы.

Как в окрестностях Медвежино упал самолет

Очередной экзамен должен был состояться 15 января 1979 года. Вряд ли студенты, тем более бывшие, запоминают такие даты, но эта запомнилась.

Наша подгруппа сдает экзамен во второй половине дня, будет время повторить, разложить по полочкам, можно приехать пораньше. Я собираюсь, но на улице творится что-то невероятное: ветер, густой снег с ледышками, на дом опускается какая-то хмарь. Кажется, что не осадки, а само небо падает на землю. Вооружившись зонтиком, выхожу. Через 15−20 метров зонтик тяжелеет, будто на него набросили мокрое махровое полотенце: это приличный слой наледи. Сгущается туман. Впереди угрожающе трещат провода ЛЭП. И в это время я слышу звук приближающегося самолета.

Самолеты над Медвежино не диво. Здесь проходила воздушная трасса в сторону улицы Чкалова — Аэродромной. Но в такую непогодь? Нет, не самолет, убеждаю себя. Наверное, опять мусор привезли в наши края.

Звук мотора огромной машины (тягача, что ли?) то приближается, то удаляется, идет как бы кругами, слышится уже ниже. Грохот, будто сбрасывают какие-то бочки…

Я подошла к гудящей высоковольтной линии, которая пересекает нашу центральную улицу. Треск на всю округу, только что искры не сыплются. Страшно, но, согнувшись, практически ползком, преодолеваю медвежинский Рубикон. Посторонние звуки постепенно стихают, небо светлеет, даже ветер, кажется, успокаивается. Снова грохот, как будто соседям сгрузили машину дров. За огородами поднимаются клубы черного дыма.



Обломки самолета, упавшего в окрестностях Медвежино. Фото: TUT.BY

Встречаю соседа Мишу, потом незнакомую пару, которая сбегает с горки. Одеты по-походному, почему-то принимаю их за студентов-практикантов. Девушка невысокого роста допытывается у меня, далеко ли отсюда упал самолет. Журналисты? Нужно писать статью?

— Да, самолет падал, но не здесь, а где-то севернее Тивалей, и было это давно, году в 63-м, летом.

— Нет, здесь, мы сейчас видели, — перебивает парень.

Говорят, что они топографы. Сюда отправлялись по работе составлять карты-планы (идет снос Барановщины, планируется микрорайон Запад, который также затронет Медвежино) и увидели дым. Теперь интересуются, как добраться до того места.

Объясняю. Второпях добавляю, что порой туда свозят всякий хлам, успокаиваю, что и сегодня, возможно, туда сбросили строительный мусор.

Увы… Это была авиакатастрофа (большой текст о том событии можно почитать тут. — Прим. TUT.BY). На календаре застыла дата 15 января 1979 года.

В тот день вблизи деревни сложилась аномальная метеоситуация. Сюда же судьба вела пассажирский самолет. Летчик не просто выполнял свой профессиональный долг, а делал все возможное и невозможное, чтобы спасти пассажиров и отвести беду от населенного пункта. Рукой подать до ближайших домов, совсем немного оставалось до высоковольтной линии. Могла случиться еще большая трагедия.

К большому сожалению, мы, местные жители, ничего не знаем о летчике, отсюда досадное чувство вины. На месте крушения нет никакой отметины, памятного знака. Только тревожно гудят провода ЛЭП, напоминая о том далеком событии.

События и истории медвежинской жизни — печальные и радостные, смешные и не очень. Вот папа строит дом для своей большой семьи. Вот соседский мальчишка в весенний разлив, пуская с мостика бумажные кораблики, неожиданно проваливается в тающий снег и ледяную воду, а наша мама спасает его. Вот братья уплетают солдатскую кашу — в Медвежино до первой половины 1950-х базировалась военная часть, и солдаты дружили с местными. Вот мы с сестрой собираем землянику в березняке, но на курган, где она крупная и ее много, не пойдем: дети знают, почему там нельзя даже играть. Вот Леонид Каневский ведет свое «Следствие…» и для съемки эпизодов использует медвежинские пейзажи.

В общем, вот моя деревня. С красивым названием Медвежино. И это не только переулок, лесопарк и оставшаяся после сноса часть улицы. Это людские судьбы и память.