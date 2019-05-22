«Сказали, мы под защитой президента». Кочанова и власти Могилевщины встретились с цыганами

Источник материала: Tut.by

В Могилеве власти пригласили на беседу представителей цыганской диаспоры — за ними в микрорайоны Чапаевка и Гребенёво чиновники даже прислали автобусы. Милиция не пришла.





Поехать на беседу в облпотребсоюз (там в актовом зале была назначена встреча) смогли около 30 цыган — их делегировала диаспора. Встретиться с людьми, судя по табличкам в президиуме на сцене актового зала, должны были глава Администрации Президента Наталья Кочанова, помощник президента по региону Михаил Русый, губернатор Могилевщины Леонид Заяц, мэр Могилева Владимир Цумарев, министр внутренних дел Игорь Шуневич и глава УВД Могилевской области Игорь Щербаченя.

Однако потом таблички с фамилиями Шуневича и Щербачени убрали — на встрече с цыганской диаспорой представителей МВД не было. Напомним, сегодня в Палате представителей журналисты спросили главу МВД, как он оценивает ситуацию вокруг цыганской диаспоры в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ.

— Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части как абсолютно обоснованные, отвечающие тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. Были основания и поводы, мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником доказательств была информация от жертвы, поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было, и мы были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту, на которой было основано решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан.

По словам министра, оценку законности действий милиции даст прокуратура.

— Если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения.

Игорь Шуневич сказал, что «у министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганóв».

Цыган пригласили на встречу с чиновниками накануне, рассказали TUT.BY жители микрорайонов. С кем именно, не предупредили.

— О чем будем говорить? Мы просто хотим, чтобы такого [облав и задержаний] больше не повторилось. Хотим спокойно жить и работать. Об этом и будем говорить, наверное, — рассказывали TUT.BY представители цыганской диаспоры по дороге на встречу.

На месте выяснилось, что встреча будет проходить «только с цыганами и в рабочем порядке», — и главный кадровик облисполкома Игорь Авсеенко попросил представителей всех СМИ, включая госагентство БЕЛТА, покинуть зал. На встрече позволили присутствовать лишь журналисту гостелевидения «Могилев 4».

Как рассказал TUT.BY один из представителей диаспоры, на встрече цыгане просили помощи в трудоустройстве и обсуждали другие насущные вопросы. По его словам, представители власти пообещали им, что разберутся с теми, кто «что-то там мог неправильно сделать… омоновцы, туда-сюда».





По словам присутствовавших на встрече женщин, перед ними извинились — в том числе, и глава АП Наталья Кочанова, — и пообещали, что больше такого [массовых задержаний] не повторится, заверили, что они могут спокойно жить и работать.

— Если нам правоохранительные органы не смогли дать такой уверенности, что мы под защитой, то теперь мы знаем, что президент нас услышал. Нам сказали, мы под защитой президента. Это то, чего мы хотели. Больше, нам пообещали, такого не повторится, — с радостью рассказывают женщины.

Представители власти после встречи отказались общаться с журналистами: «Извините, меня люди ждут», — сказала. «С понедельника будем работать [возможно, имелось в виду, над проблемами цыган]», — сообщил

Чиновники сели в служебные авто и разъехались по государственным делам. Представителей диаспоры на микроавтобусах отвезли домой.

Что вообще происходит?

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая . Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Поэтому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители . Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкийтакже направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.

Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их.

22 мая в Чапаевке был жестко задержан цыганский барон : его подозревают в сбыте наркотиков.