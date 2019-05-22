Источник материала: Газета Авангард

Ярко, торжественно и по-спортивному весело в начальной школе прошла олимпиада «На пути к Евроиграм».

Команды учащихся 2-х – 4-х классов соревновались в быстроте, ловкости, меткости и силе. Поприветствовать и поддержать юных спортсменов пришел талисман Европейских игр лисенок Лесик, который вместе с ними пробовал свои силы в прыжках в длину с места, удерживании гири, забрасывании мяча в баскетбольное кольцо, прыжках на скакалке и бросках колец в стойку.

Все ребята достойно отстаивали честь своих команд. Они доказали, что могут с гордостью называть себя спортсменами. Ведь спорт – это не только рекорды, яркие победы и соревнования, это, прежде всего, стартовая площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения, которых на олимпиаде всем хватило с лихвой!















































Ольга ЧЕРНЯКОВА

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