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Трудовой семестр открыт

23.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра-2019 командирам трудовых отрядов БРСМ вручили символические «Трудовые путевки».

Студотрядовское движение – одно из самых востребованных молодежный направлений в деятельности «БРСМ», которое решает главную задачу – предоставляет молодым людям возможность практического активного участия в социально-экономическом развитии страны. Поэтому не случайно многие учащиеся выбирают для себя возможность провести летние каникулы с пользой.

Обращаясь к бойцам трудовых отрядов «Колосок» Потаповского детского сада-средней школы, «Зеленоград» средней школы №1 райцентра и «Ударник» гимназии г. Буда-Кошелево, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева пожелала ребятам удачи и плодотворного труда.  Ведь добросовестно работая, они не только воспитывают в себе такие качества как ответственность, организованность и исполнительность, но и закладывают фундамент для развития и процветания своей страны.

Теперь у ребят будет прекрасная возможность проявить себя, стать частью большой инициативной командой молодежи, ведь труд крут!

Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт
Трудовой семестр открыт

Наталья МАКСИМОВА

 

 
 
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На торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра-2019 командирам трудовых отрядов БРСМ вручили символические «Трудовые путевки». ...
 
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