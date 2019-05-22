Трудовой семестр открыт

Источник материала: Газета Авангард

На торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра-2019 командирам трудовых отрядов БРСМ вручили символические «Трудовые путевки».

Студотрядовское движение – одно из самых востребованных молодежный направлений в деятельности «БРСМ», которое решает главную задачу – предоставляет молодым людям возможность практического активного участия в социально-экономическом развитии страны. Поэтому не случайно многие учащиеся выбирают для себя возможность провести летние каникулы с пользой.

Обращаясь к бойцам трудовых отрядов «Колосок» Потаповского детского сада-средней школы, «Зеленоград» средней школы №1 райцентра и «Ударник» гимназии г. Буда-Кошелево, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева пожелала ребятам удачи и плодотворного труда. Ведь добросовестно работая, они не только воспитывают в себе такие качества как ответственность, организованность и исполнительность, но и закладывают фундамент для развития и процветания своей страны.

Теперь у ребят будет прекрасная возможность проявить себя, стать частью большой инициативной командой молодежи, ведь труд крут!



























Наталья МАКСИМОВА