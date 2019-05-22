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Кочанова по поручению Президента встретилась в Могилеве с представителями цыганской диаспоры

23.05.2019 17:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ По поручению Президента Беларуси глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры, сообщает БЕЛТА.

Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в средствах массовой информации, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича. Обращавшихся Президент услышал, направив своего представителя для обстоятельного разговора.

Наталья Кочанова за произошедшую ситуацию представителям местной диаспоры принесла извинения, если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий. Также глава Администрации акцентировала внимание, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства, и особо отметила, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ По поручению Президента Беларуси глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в Могилеве встретилась с представителями...
 
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